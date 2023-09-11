Український президент пояснив, чому підтримка України є важливою для західних політичних еліт.

Якщо Захід припинить підтримувати Україну і це дасть Росії змогу здобути перемогу у війні, виборці цих країн не пробачать таку поведінку своїх лідерів. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist.

За його словам, партнери продовжують переконувати, що будуть підтримувати Україну до кінця, але в очах декого з цих політиків видно, що насправді вони вже "не з нами".

"Якщо ти не з Україною, ти з Росією, а якщо ти не з Росією, ти з Україною. І якщо партнери нам не допоможуть, значить, допоможуть Росії перемогти. Це все", – категорично описує ситуацію український президент.

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На думку Зеленського, найкращий спосіб переконати західних лідерів у необхідності підтримувати Україну і надалі – це натиснути на них за допомогою ЗМІ.

"Люди читають, люди обговорюють, люди вирішують і наполягають. Народ не пробачить [своїм лідерам], якщо вони втратять Україну", – пояснює він і додає, що поразка України розлютить виборців країн-партнерів.

Західна підтримка України – останні новини

Як писав УНІАН, Володимир Зеленський висловив думку, що Дональд Трамп не стане підтримувати Путіна, якщо знову стане президентом США. Зеленський вважає, що "це не те, що роблять сильні американці".

Між тим, президент США Джо Байден пояснив, чому у підсумковій декларації саміту "Групи двадцяти" не було засудження російської агресії проти України. За його словами, узгодити жорсткіші формулювання учасники саміту не змогли саме через позицію самої Росії та її стратегічного союзника Китаю, тоді як решта країн-учасниць поділяють західну думку щодо цієї війни.

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