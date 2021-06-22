Найближчий перерахунок проводитиметься з 1 липня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Пенсійний фонд України (ПФУ) анонсував кілька видів перерахунку пенсій до кінця 2021 року.

Згідно з опублікованою на офіційному сайті фонду інформацією, найближчий перерахунок проводитиметься з 1 липня. Зокрема, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму буде підвищено мінімальну пенсію за віком та доплату за стаж понад норму.

Крім того, з 1 липня буде встановлена ​​доплату в розмірі 100 грн для одержувачів пенсій, призначених по 31 грудня 2020 року згідно із Законом №1058, що не перераховувалися в 2021 році у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, а також не індексувалися на коефіцієнт 1,11.

Крім того, з 1 жовтня 2021 року передбачено гарантії для пенсіонерів 75+ - особам віком від 75 до 80 років будуть встановлені виплати в розмірі до 400 грн. Також мінімальний розмір пенсії з цієї дати буде встановлено на рівні 2500 грн.

З 1 грудня 2021 року у зв'язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму очікується зростання мінімальної пенсії за віком, доплати за стаж понад норму і пов'язаних з прожитковим мінімумом доплат, надбавок і підвищень. Крім того, з 1 грудня в Україні передбачено чергове підвищення мінімальної заробітної плати з 6000 до 6500 грн, що спричинить збільшення мінімальної пенсії до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років.

Індексація пенсій в Україні

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що в липні 2021 року проведено індексацію пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії було призначено у 2018-2020 роках, а також для тих, хто одержує пенсію в мінімальному розмірі.

Пенсійний фонд України в червні провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис. українців. Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих і сплачених страхових внесків за 1-й квартал 2021 року. Відповідно, в червні пенсіонери отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень і травень.

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Автор: Катерина Жирій