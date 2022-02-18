Країни-члени Євросоюзу планують з 1 липня запровадити пільгову ставку ПДВ для харчів.

В Україні може знизитись ставка податку на додану вартість (ПДВ) для деяких харчових продуктів.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Рада" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, Україні варто брати приклад з країн Євросоюзу, де з 1 липня планують запровадити пільгову ставку ПДВ для харчових продуктів.

"Думаю, що в якомусь вигляді такий законопроект таки буде затверджено. Шукатимемо компенсатори для потенційних втрат бюджету, шукатимемо збалансоване рішення. Але щось треба робити, бо з 1 липня весь ЄС, не лише Польща, запроваджує пільгову ставку ПДВ для харчових продуктів", - зазначив Арахамія.

Також він наголосив, що 27-30% ціни - це не собівартість, а вплив супермаркету. Супермаркети затримують повернення коштів виробникам на 120-130 днів, а ті своєю чергою звертаються за кредитами в банки та відсотки за цими кредитами закладають у вартість своїх товарів. Таким чином, відбувається подорожчання продуктів.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торговельну націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний та батон.

12 січня 2022 року в цей перелік додали ще 9 харчових продуктів - крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушку курячу), масло вершкове з жирністю 72,5%.

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