Біометричні документи в Україні стали дорожчі з однієї причини, зазначили в Державній міграційній службі.

В Україні підвищилась вартість виготовлення й оформлення біометричних документів.

Про це інформує Державна міграційна служба України.

З 1 січня 2022 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Так, вартість виготовлення паспорта громадянина України (ID-картка):

У термін до 20 робочих днів становитиме 372 грн (126 грн – вартість адмінпослуги та 246 грн – вартість бланка);

До 10 робочих днів – 498 грн (252 грн – вартість адмінпослуги та 246 грн – вартість бланка).

Перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки залишається безплатним.

Вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

У термін до 20 робочих днів становитиме 733 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 381 грн – вартість бланка);

До 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1 тис. 085 грн (704 грн – вартість адмінпослуги та 381 грн – вартість бланка).

Читайте такожВерховна Рада підтримала запровадження нового е-документаГромадяни України, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старими цінами.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31 грудня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (№4355). Завдяки прийняттю документа Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до паперових.

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