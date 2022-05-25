Найвищий результат по Україні в Черкаській області. Там відновлено роботи з будівництва 92% житлових комплексів.

У частині регіонів України станом на кінець травня будівельні роботи повністю зупинено. Однак є регіони, в яких забудовники відновлюють свою роботу.

Про це йдеться в матеріалах дослідження компанії ЛУН.

Як зазначили в компанії, зараз в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях будівництво повністю заморожено.

У Дніпропетровській області є невелике пожвавлення в 31%, в сусідній Полтавській – 72%. У Запорізькій та Чернігівській областях будівництво відновилося на 11%.

Станом на кінець травня, у Києві відновили роботи 17% забудовників.

У Київській області, в тому числі в Бучі та Ірпені відновили свою роботу 20% забудовників.

Найвищий результат по Україні в Черкаській області. Там відновлено роботи з будівництва 92% житлових комплексів.

В середньому роботу на будмайданчиках відновили близько 50% ЖК країни.

У розрахунку на частку відновлення будівництв враховувалися тільки житлові комплекси, які вели будівництво в лютому. Тому не враховувалися новобудови:

* вже побудовані, але продажі по яким ще не завершені

* у проекті, тобто не розпочали будівництво до 24.02

* які були заморожені або призупинили будівництво ще до 24.02

Війна в Україні та ситуація на ринку житла:

24 лютого Росія вдерлася на територію незалежної України.

Станом на 18 травня 2022 року ціни на довгострокову оренду житла у Києві знизилися, а на заході України навпаки зросли.

Станом на 23 травня ціна одного квадратного метра на новобудови у Львові зросла на 36% до 38 327 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини:

Скільки коштує місяць життя в Угорщині: приблизний розрахунок витрат

Скільки коштує місяць життя в Польщі: їжа, житло і транспорт

Скільки коштує місяць життя в Молдові: Розрахунок витрат і середня зарплата