У частині регіонів України станом на кінець травня будівельні роботи повністю зупинено. Однак є регіони, в яких забудовники відновлюють свою роботу.
Про це йдеться в матеріалах дослідження компанії ЛУН.
Як зазначили в компанії, зараз в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях будівництво повністю заморожено.
У Дніпропетровській області є невелике пожвавлення в 31%, в сусідній Полтавській – 72%. У Запорізькій та Чернігівській областях будівництво відновилося на 11%.
Станом на кінець травня, у Києві відновили роботи 17% забудовників.
У Київській області, в тому числі в Бучі та Ірпені відновили свою роботу 20% забудовників.
Найвищий результат по Україні в Черкаській області. Там відновлено роботи з будівництва 92% житлових комплексів.
В середньому роботу на будмайданчиках відновили близько 50% ЖК країни.
У розрахунку на частку відновлення будівництв враховувалися тільки житлові комплекси, які вели будівництво в лютому. Тому не враховувалися новобудови:
* вже побудовані, але продажі по яким ще не завершені
* у проекті, тобто не розпочали будівництво до 24.02
* які були заморожені або призупинили будівництво ще до 24.02
Війна в Україні та ситуація на ринку житла:
24 лютого Росія вдерлася на територію незалежної України.
Станом на 18 травня 2022 року ціни на довгострокову оренду житла у Києві знизилися, а на заході України навпаки зросли.
Станом на 23 травня ціна одного квадратного метра на новобудови у Львові зросла на 36% до 38 327 гривень.
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