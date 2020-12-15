Підприємцям обіцяють виплатити 8 тисяч гривень вже до кінця 2020 року.

Фізичні особи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких постраждала від карантину, отримали додатковий час для подачі документів на оформлення матеріальної допомоги в сумі 8 тисяч гривень.

Прийом документів продовжено до 31 грудня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

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Крім того, оформлення заявки на отримання грошей за іншими двома програмами від держави "допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин" і "одноразова компенсація бізнесу сплаченого ЄСВ", продовжили до 21 грудня.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко пояснив, що такі терміни встановлено, оскільки більшість виплат планується здійснити поки люди підуть на січневий карантин.

"Наша мета - щоб підприємці та працівники отримали кошти до локдауну і змогли пережити його в спокійному форматі. Ми намагалися зробити максимально спрощений порядок подачі заявок з мінімальним переліком документів", — сказав Ігор Петрашко.

Також міністр додав, що програма "допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин" реалізується через регіональні центри зайнятості.

На компенсацію можуть розраховувати ФОПи, якщо:

основний КВЕД відноситься до тих, щодо яких вжито карантинних заходів;

організація, в якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за III квартал 2020 року;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тисяч гривень на місяць за III квартал;

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

Також на компенсацію можуть розраховувати ФОПи:

станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, щодо яких вжито карантинних заходів;

займаються підприємницькою діяльністю понад 3 місяці;

сплатили ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

не є одночасно найманими працівниками.

Як отримати компенсацію на порталі "Дія"

Зареєструватися або авторизуватися, якщо вже зареєстровані, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі "Послуги" слід обрати пункт "Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам".

"Дія" автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб ПФУ і те, чи відповідаєте умовам отримання допомоги.

Підтвердіть своє поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

Перевірте та надішліть заповнену заяву.

Як отримати компенсацію в додатку "Дія"

Авторизуйтесь через свій "Приват24", Monobank, або BankID НБУ.

У розділі "Послуги" натисніть "Отримати допомогу".

"Дія" автоматично перевірить ваші дані.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN.

Що цьому передувало

Портал "Дія" з 14 грудня 2020 року почав приймати заявки на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок введення карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

Того ж дня, 14 грудня, українці обвалили сервери "Дії" заявками на отримання 8 тисяч держдопомоги.

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Автор: УНІАН