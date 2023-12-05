У міністерстві працюють над створенням єдиного Соціального кодексу, додала очільниця відомства.

Під час повномасштабної війни в Україні загальна кількість різних соціальних допомог не змінилася, але кількість отримувачів таких допомог буде змінюватися.

Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Еспресо", у відомстві працюють над єдиним Соціальним кодексом, щоб зібрати всі виплати з різних законів в один документ.

"Деякі з пільг не працюють і не потрібні, наприклад, позачергове право на встановлення стаціонарного телефону. Це вже не має жодного сенсу. Тобто ми хочемо оптимізувати цей перелік: проаналізувати, для чого ця пільга, чи вона працює. Чи можна різні види пільг і виплат об'єднати", – сказала міністр.

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За її словами, загалом існують два види соціальних виплат: постійна та тимчасова.

"Якась постійна ситуація, наприклад, коли людина втрачає здоров'я і потребує догляду чи підтримки. Або тимчасова, коли у житті щось надзвичайне. Допомога з безробіття. Або народження дитини", – пояснила Жолнович.

Стосовно допомоги при народженні дитини міністр зауважила, що зараз існує разова допомога та виплати впродовж трьох років, проте навряд чи доцільно розтягувати дрібні виплати на три роки невеликими сумами.

"Чи не краще надати жінці муніципальну няню або розвинути мережу садочків, щоб мати скоріше могла повернутися на ринок праці? Набагато краще створювати послуги, а не платити малі гроші на руки. Це дозволяє батькам відпочити, соціалізуватися, працевлаштуватися, підтягнути свій економічний рівень. В довгостроковій перспективі це працює краще", – наголосила Жолнович.

Соціальна допомога в Україні: останні новини

Раніше міністр соцполітики Оксана Жолнович зазначила, що державі слід переглянути підхід щодо надання підтримки людям з інвалідністю, кількість яких внаслідок повномасштабної війни в Україні швидко зростає.

За її словами, краще забезпечити людині з інвалідністю економічну самостійність, що буде набагато ефективнішим, аніж мізерні виплати.

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