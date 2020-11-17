Влада міста сподівається, що прийняті сьогодні рішення допоможуть підприємцям «утриматися на плаву» в часи пандемії.

В Ужгороді у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення COVID-19 підприємців І та ІІ груп платників звільнили від сплати єдиного податку у грудні.

Як повідомив у Facebook міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, відповідне рішення прийнято сьогодні на позачерговій сесії міськради.

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«Продовжуємо системну підтримку підприємців Ужгорода, яким украй складно вести діяльність у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу. Сьогодні на позачерговій сесії міськради прийняли рішення, яким у грудні звільняємо підприємців І та ІІ груп платників, котрим постановою уряду заборонено працювати, від сплати єдиного податку», - написав мер.

Також він додав, що у грудні малий та середній бізнес, діяльність якого зупинена постановою Кабміну, звільнили і від сплати земельного податку та за оренду комунального майна.

Окрім того, до кінця карантину відновлено дію рішення міськради про звільнення від сплати за комунальне майно для літніх терас кафе та ресторанів.

«Це – питання, які у компетенції міської ради. Сподіваюся, ці рішення допоможуть нашим підприємцям «утриматися на плаву» в ці нелегкі для всього світу місяці пандемії», - підкреслив Андріїв.

За словами міського голови, також на сесії прийняли звернення до Кабінету міністрів, щоб розглянули можливість звільнити цю категорію підприємців від сплати єдиного соціального внеску – як за себе, так і за найманих працівників, а також продовжити дію постанови уряду щодо призначення та виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям І та ІІ групи платників єдиного податку.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав‘ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Світлана Макринська