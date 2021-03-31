30 березня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

Перші аукціони з продажу об'єктів великої приватизації відбудуться вже влітку.

Читайте такожРада розблокувала велику приватизаціюПро це заявив голова Фонду державного майна Дмитро Сенніченко на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Перші аукціони великої приватизації відбудуться вже влітку. Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Київський завод "Більшовик"," Президент Готель", а згодом і багато іншого - кожен інвестор знайде в нашому інвестиційному меню щось на свій смак", - зазначив Сенніченко.

Велика приватизація: що відомо

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден в кінцевому підсумку так і не відбувся.

У січні 2020 року Фонд державного майна України оприлюднив перелік об'єктів великої приватизації на 2020 рік, куди увійшли 11 підприємств енергетичної сфери, а також "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", заводи "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", підприємства "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг".

29 жовтня 2020 року Кабмін скасував передачу на приватизацію частини держпідприємств.

Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді розблокувати цей процес.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

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Автор: Богдан Слуцький