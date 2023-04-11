Обсяг вкладів населення РФ в іноземній валюті за кордоном значно зріс і за підсумками року перевищив обсяг валютних вкладів в російських банках.

За підсумками 2022 року обсяг валютних вкладів росіян за кордоном перевищив їх розмір всередині країни.

Як повідомляє "Комерсант" з посиланням на огляді російського фінансового сектора агресора, це сталося на тлі санкцій і введення комісій за валютні рахунки.

Згідно із заявою Центробанку агресора, у 2022 році "значною мірою накопичення валютних активів резидентів перемістилося за кордон".

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"Обсяг вкладів населення в іноземній валюті за кордоном значно зріс і за підсумками року перевищив обсяг валютних вкладів в російських банках",— сказано в документі.

"Валютизація заощаджень населення знизилася, навіть якщо в заощадження населення включити обсяг накопичених депозитів за кордоном та інших вкладень населення в іноземну валюту", - сказано в доповіді.

За даними ЦБ, в структурі валютних заощаджень росіян всередині країни відбулася переорієнтація в бік валют дружніх країн, перш за все юаня.

Війна в Україні та вклади росіян

За перші півроку 2022-го росіяни перевели на депозити за кордоном понад 1 трлн руб.

Аналітичне кредитне рейтингове агентство прогнозувало, що в 2023 році частка валютних вкладів росіян буде перебувати в середньому на рівні 10% від загального обсягу.

Від початку російського вторгнення в Україну і до кінця 2022 року, побоюючись санкцій, росіяни відкрили в Грузії майже 110 тисяч банківських рахунків.

За даними Нацбанку Грузії, всього протягом 2022 року Грузія отримала 4,37 мільярда грошових переказів, майже половина з яких надійшла з Росії.

У жовтні 2022 року росіяни відкрили 27 784 рахунки, у листопаді - 15 994, у грудні - 10778. Найменше рахунків росіяни реєстрували в серпні - трохи більше 6409.

За 2022 рік російські фрілансери вивели на закордонні рахунки в 6,8 разів більше коштів, ніж за 2021 рік.

5 квітня 2023 року заступник голови ЦБ РФ Дмитро Тулін, заявив, що обмеження на зняття валюти на території агресора неможливе зняти до скасування санкцій.

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