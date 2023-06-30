Перехід на безготівкові розрахунки неможливий без комплексної податкової реформи та амністії капіталів, зазначив заступник керівника ОП.

Для реалізації плану з переведення економіки України повністю на безготівкові розрахунки необхідно провести низку заходів, зокрема, амністію капіталів та комплексну податкову реформу. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник керівника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма під час прес-конференції.

"На жаль, відбулася дуже велика маніпуляція і спекуляція цим фактом. Але те, що це відбулося, говорить про те, що питання дуже актуальне і дуже чутливе. Що було сказано в Лондоні? Було сказано, що ми аналізуємо такий досвід і сценарій переводу економіки і всієї системи на кешлес… В той же час я бачу певні страхи, які виникли в нашому суспільстві навколо цієї теми - це ще навіть ще не рішення", - сказав Шурма.

Заступник керівника ОП зазначив, що відмова від готівки та введення кешлес неможливі без комплексу реформ в інших сферах.

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"Це є доволі системний комплексний підхід ступінчастий, який буде стосуватися реформ в інших сферах. Тобто кешлес без комплексної податкової реформи, в тому числі яку ми почали обговорювати, з суттєвим зниженням податкових ставок, неможливе… Тому це може обговорюватися лише в пакеті", - сказав він.

Також, за словами Шурми, запровадження тотального кешлес неможливе без повної амністії капіталів.

"Якщо ми переходимо, то тоді всім людям, які мають накопичення, треба дати можливість їх легалізувати. Тобто запровадження кешлес можливо лише в парі з податковою реформою та масштабною амністією капіталу", - зазначив заступник керівника ОП.

Також він прокоментував переживання населення щодо платіжної інфраструктури - чи буде можливість здійснювати оплату на всій території України, зокрема, у селах.

"На сьогодні ми готуємо проект з "Укрпоштою", основною метою якого буде 100% покриття усього населення України цифровими банківськими послугами. І 100% покриття всіх можливих точок продажу сучасними терміналами. Тобто має бути повна доступність цієї інфраструктури для кожного громадянина", - сказав Шурма, додавши, що всі переконалися у стабільності української платіжної системи в умовах війни і перебоїв з електроенергією.

"Чому потрібен кеш? Хабарі. Скільки б не було спекуляцій, що воно перейшло в безготівковий вигляд – ні. 99,9% хабарів, на жаль, до сих пір здійснюється готівкою", - наголосив Шурма.

Що стосується світового досвіду, заступник керівника ОП зазначив, що дійсно на сьогодні немає жодної держави, яка б перейшла на 100% кешлес, але є декілька успішних прикладів країн, які практично це зробили. Однією з таких країн, за його словами, є Швеція.

"Цей шлях вони проходили доволі довго, працюючи над всіма сумнівами… Зайняв цей шлях близько 10 років. Але світ почав розвиватися значно швидше, цифрові продукти почали з’являтися і розвиватися експоненціальними темпами… Ми можемо пройти цей шлях не за 10 років, а в рази швидше. Але безумовно це не буде про один день – це буде процес тривалий", - наголосив Шурма.

Чи готова Україна відмовитися від готівки - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, за словами першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової, банківська система України готова до функціонування без готівки, проте жодна країна світу ще не має такого досвіду, і певний обсяг готівки все ж повинен бути в обігу:

"Технології сьогодні дозволяють навіть, умовно кажучи, на ринку перекинути з картки на картку гроші або розрахуватись через вбудований в телефон апарат розрахунковий. Банківська система з точки зору технології, з точки зору інклюзії та безперервності до цього готова".