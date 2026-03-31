Найкращий місяць з 2022 року: війна в Ірані розігнала долар до максимума, – Bloomberg

Долар зріс через попит на захисні активи на тлі погіршення глобальних економічних перспектив.

Долар демонструє найкращий місячний результат із вересня 2022 року на тлі війни на Близькому Сході, яка дестабілізує енергетичні ринки, погіршує економічні прогнози та змушує інвесторів вкладатися в головну резервну валюту світу, пише Bloomberg.

П/ідтриманий попитом на "тиху гавань", індекс спотового долара Bloomberg цього місяця зріс приблизно на 3%. Додатковим фактором стала позиція США як найбільшого виробника нафти у світі на тлі стрибка глобальних цін на енергоносії, а також послаблення очікувань щодо світового економічного зростання.

"Долар зріс через попит на захисні активи на тлі погіршення глобальних економічних перспектив", – зазначив стратег CIBC Capital Markets Ноа Баффам.

Інвестори віддають перевагу долару після збоїв на енергетичних ринках, зокрема, через закриття Ормузької протоки, що оголило залежність Європи та Японії від імпорту нафти й газу. Трейдери, які до початку конфлікту ставили на ослаблення долара, швидко відмовилися від цих позицій. Деякі великі банки з Волл-стріт, зокрема JPMorgan Chase та Goldman Sachs, переглядають свої очікування щодо долара, хоча висока волатильність і потік новин ускладнюють прогнозування.

Очікування зниження ставок Федерально резервною системою США також слабшають через нові інфляційні ризики. На найближчий місяць ринок опціонів робить ставку на подальше зміцнення долара, однак у довшій перспективі очікується його послаблення.

Водночас деякі інвестори, зокрема в Invesco та Barclays, застерігають: війна може знову підняти питання про поступовий відхід від американських активів і долара через політичну невизначеність у США.

"Геополітичні ризики та інфляційні побоювання підштовхнули інвесторів до захисних активів і посилили перевагу США за відсотковими ставками", – зазначив старший портфельний менеджер Manulife Investment Management Натан Туфт.

Водночас, за його словами, значна частина цього ефекту вже врахована в цінах, тож подальше зростання долара може бути обмеженим.

Ціни на алюміній можуть показати найзначніше місячне зростання за останні майже два роки. Війна на Близькому Сході призвела до збоїв у постачанні та пошкодження місцевих виробничих потужностей, що спричинило загострення ситуації на світовому ринку.

Ціна на нафту може досягти рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня, а Ормузька протока залишиться закритою, вважають аналітики Macquarie Group Ltd. Водночас більш імовірним (60%) вони вважають, що війна може закінчитися наприкінці цього місяця.

