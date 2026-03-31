Найкращий місяць з 2022 року: війна в Ірані розігнала долар до максимума, – Bloomberg

Долар демонструє найкращий місячний результат із вересня 2022 року на тлі війни на Близькому Сході, яка дестабілізує енергетичні ринки, погіршує економічні прогнози та змушує інвесторів вкладатися в головну резервну валюту світу, пише Bloomberg.
П/ідтриманий попитом на "тиху гавань", індекс спотового долара Bloomberg цього місяця зріс приблизно на 3%. Додатковим фактором стала позиція США як найбільшого виробника нафти у світі на тлі стрибка глобальних цін на енергоносії, а також послаблення очікувань щодо світового економічного зростання.
"Долар зріс через попит на захисні активи на тлі погіршення глобальних економічних перспектив", – зазначив стратег CIBC Capital Markets Ноа Баффам.
Інвестори віддають перевагу долару після збоїв на енергетичних ринках, зокрема, через закриття Ормузької протоки, що оголило залежність Європи та Японії від імпорту нафти й газу. Трейдери, які до початку конфлікту ставили на ослаблення долара, швидко відмовилися від цих позицій. Деякі великі банки з Волл-стріт, зокрема JPMorgan Chase та Goldman Sachs, переглядають свої очікування щодо долара, хоча висока волатильність і потік новин ускладнюють прогнозування.
Очікування зниження ставок Федерально резервною системою США також слабшають через нові інфляційні ризики. На найближчий місяць ринок опціонів робить ставку на подальше зміцнення долара, однак у довшій перспективі очікується його послаблення.
Водночас деякі інвестори, зокрема в Invesco та Barclays, застерігають: війна може знову підняти питання про поступовий відхід від американських активів і долара через політичну невизначеність у США.
"Геополітичні ризики та інфляційні побоювання підштовхнули інвесторів до захисних активів і посилили перевагу США за відсотковими ставками", – зазначив старший портфельний менеджер Manulife Investment Management Натан Туфт.
Водночас, за його словами, значна частина цього ефекту вже врахована в цінах, тож подальше зростання долара може бути обмеженим.
Ціни на алюміній можуть показати найзначніше місячне зростання за останні майже два роки. Війна на Близькому Сході призвела до збоїв у постачанні та пошкодження місцевих виробничих потужностей, що спричинило загострення ситуації на світовому ринку.
Ціна на нафту може досягти рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня, а Ормузька протока залишиться закритою, вважають аналітики Macquarie Group Ltd. Водночас більш імовірним (60%) вони вважають, що війна може закінчитися наприкінці цього місяця.