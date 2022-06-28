Росіяни чекають "прориву" в промисловості і великої кількості високооплачуваних робочих місць.

Напади Росії на Україну і в 2014, і в 2022 році викликали у росіян рекордні ейфоричні очікування. Цього разу різкі зміни на краще вони чекають вже наступного року.

Про це пише видання "The Moscow times".

Повідомляється, що росіяни чекають "прориву" в промисловості і великої кількості високооплачуваних робочих місць, випливає з опитування. Так, індекси очікувань по виробництву і ситуації з безробіттям підскочили до історичних максимумів (140 і 81 пункт відповідно), а за власними доходами - до піку за 4 роки (90 пунктів).

При цьому прірва між похмурим сьогоденням і райдужним майбутнім у свідомості громадян РФ досягла рекордних розмірів за весь час спостережень - майже 40 пунктів. Причому, терпіти десятиліттями люди не готові: різких змін на краще вони чекають вже в наступному році.

Люди все ще не усвідомили масштаби шоку; багато хто продовжує вірити, що в країну повернуться іноземні бренди. Але ефект санкцій ставатиме все більш відчутним у міру того, як вони зачіпають все більше секторів економіки, попереджає економіст Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Росії через неотримання інвесторами виплат за двома випусками єврооблігацій на суму 100 млн доларів.