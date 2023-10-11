Аналітики Deutsche Bank заявили про ризик глобальної стагфляції.

Зростаючі геополітичні ризики у світі можуть призвести до різких змін інфляційних очікувань та стагфляції у масштабі, який востаннє спостерігався у 1970-х.

Такий прогноз зробили аналітики Deutsche Bank Генрі Аллен і Кессіді Ейнсуорт-Грейс, зазначивши, що дестабілізація інфляційних очікувань ускладнить завдання центробанків з відновлення цінової стабільності, повідомляє російський "Інтерфакс".

"З урахуванням того, що інфляція все ще вище допандемійного рівня, важливо не розслаблятися щодо її подальшої траєкторії... якщо трапиться ще один шок і інфляція буде вища за мету третій або навіть четвертий рік поспіль, буде все складніше уявити, що довгострокові інфляційні очікування будуть стабільно нижчи за реальну інфляцію", - відзначили аналітики, підкресливши при цьому, що поки інфляційні очікування залишаються стійкими.

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Експерти також зазначили, що той факт, що ціни на сировинні товари істотно знизилися в останні рік-півтора, не може бути приводом для передчасного пом'якшення грошово-кредитної політики.

Стагфляція

Це ситуація, за якої економічний спад та депресивний стан економіки (стагнація та зростання безробіття) відбуваються одночасно зі зростанням цін.

У значних масштабах проявилася в 1970-х років, охопивши слідом за США більшу частину розвинених держав. З кінця 1980-х років з'явилася в колишньому СРСР і у всіх колишніх соціалістичних країнах. В обох випадках стагфляція була викликана порушенням внутрішньоекономічних закономірностей, що призводять до поєднання таких логічно несумісних явищ як інфляція та стагнація.

У травні 2022 року Bloomberg писав про те, що світова економіка може зіткнутися із загрозою стагфляції.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив: "Війна в Україні має додаткові наслідки для економіки. Це означає підвищення інфляції разом із втратою імпульсу відновлення після пандемії. Нам доведеться обговорити, що ми можемо зробити, щоб уникнути сценаріїв стагфляції".

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