Уряд встановив перелік професій, представникам яких дозволяється вихід на пенсію за вислугу років.

Працівники бюджетної сфери України з відповідним стажем у професії мають право вийти на пенсію за вислугу років, проте у багатьох випадках у разі виходу на роботу громадяни можуть позбутися цих виплат.

Як пише видання На пенсії, щоб працювати далі й продовжувати отримувати пенсію громадяни повинні зважати на роз’яснення Пенсійного фонду.

У переліку 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років" міститься, в тому числі, повний список професій, у яких українцям, які бажають й надалі отримувати пенсію за вислугу років, працювати не дозволяється.

Тобто лікарі та медсестри можуть працювати технічним персоналом чи робітниками у медзакладах. У цьому разі вони отримуватимуть як заробітну плату, так і пенсію за вислугу років.

Читайте такожЕксперт пояснив причину падіння гривні у листопадіНа пенсію за вислугу років мають право: працівники освіти, охорони здоров'я і соцзабезпечення; працівники, зайняті в перевезеннях і безпеки руху на залізничному транспорті та метро; артисти, актори театру тощо.

Представникам цих професій потрібно мати достатню кількість спеціального стажу і досягти 60 років.

Незалежно від віку та з досягненням відповідного стажу вихід на пенсію дозволяється працівникам авіації, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортсмени, артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів.

Автор: Віолетта Орлова