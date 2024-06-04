Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро - 44,64 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 4 червня, знизився на 10 копійок та становить 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також знизився на 5 копійок - 44,70 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,40 грн, євро – за курсом 43,70 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився на рівні попереднього показника та становить 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні збільшився на 20 копійок і складає 44,64 грн.

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Курс долара в Україні - останні новини

Експерти вважають, що курс долара не буде ні по 42 гривні, ні навіть 41,50.

3 червня член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що у НБУ є два фактори, що впливають на офіційний курс валюти, зокрема інфляція.

"Наразі інфляція низька, трохи більше 3% річних. Ще тиждень долар дорожчатиме, але щойно почнеться інфляційний бум, Нацбанк одразу призупинить зростання курсу оціночно на рівні 40,7 грн/долар", - зазначив експерт.

Зі свого боку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин не виключав, що на поточному тижні НБУ може показово зупинити, а то й дещо знизити курс долара, а падіння гривні було потрібно, бо держбюджету необхідні додаткові кошти.

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