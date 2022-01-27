Міжнародні банки мають бути готові до санкцій, які будуть прийняті щодо Росії у разі посилення російської агресії проти України.
Регулятор хоче бути впевненим, що європейські банки зможуть швидко припинити діяльність з клієнтами, які потраплять під обмеження. Про це заявили в Європейському центральному банку, повідомляє Financial Times.
Представники ЄЦБ запросили у банків інформацію про те, як вони будуть діяти при відключенні російських банків від міжнародної системи Swift.
ЄЦБ запросив інформацію про бізнес в Росії та Україні у Deutsche Bank і ING, найбільших банків Німеччини та Нідерландів.
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Обвал російського фондового ринку:
- Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.
- 21 січня 2022 року російський фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.
- 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.
- 24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.
- 25 січня 2022 року найбільший американський банк JPMorgan закрив всі залишилися довгі позиції в російському рублі.
- На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.