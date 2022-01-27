Регулятор хоче бути впевненим, що європейські банки зможуть швидко припинити діяльність з клієнтами, які потраплять під обмеження.

Міжнародні банки мають бути готові до санкцій, які будуть прийняті щодо Росії у разі посилення російської агресії проти України.

Регулятор хоче бути впевненим, що європейські банки зможуть швидко припинити діяльність з клієнтами, які потраплять під обмеження. Про це заявили в Європейському центральному банку, повідомляє Financial Times.

Представники ЄЦБ запросили у банків інформацію про те, як вони будуть діяти при відключенні російських банків від міжнародної системи Swift.

ЄЦБ запросив інформацію про бізнес в Росії та Україні у Deutsche Bank і ING, найбільших банків Німеччини та Нідерландів.

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Обвал російського фондового ринку: