За місяць російські мільярдери втратили майже $28 млрд.

На тлі обвалу російського фондового ринку за останній місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані лічильника Forbes Real-Time.

Як зазначає видання, в глобальному рейтингу мільярдерів Forbes 104 росіянина, з них 76 втратили частину статків на тлі загрози вторгнення військ РФ в Україну.

Найбільше втратили основні власники "Новатека" та "Сибура" Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко. Їхні статки скоротилися на $2,1 і $1,9 млрд відповідно.

На третьому місці за втратами опинився сенатор Сулейман Керімов, чия родина контролює "Полюс" — одну з найбільших у світі золотодобувних компаній. Його статки скоротилися на $1,8 млрд.

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Також одним з лідерів по втратах став засновник і СЕО виробника електромобілів Arrival Денис Свердлов.

До списку тих, хто зазнав максимальних втрат також потрапив засновник Яндекса Аркадій Волож, який втратив 26% ($600 млн) свого статку. Його капітал скоротився до $1,7 млрд.

Обвал російського фондового ринку: