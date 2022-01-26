На тлі обвалу російського фондового ринку за останній місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані лічильника Forbes Real-Time.
Як зазначає видання, в глобальному рейтингу мільярдерів Forbes 104 росіянина, з них 76 втратили частину статків на тлі загрози вторгнення військ РФ в Україну.
Найбільше втратили основні власники "Новатека" та "Сибура" Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко. Їхні статки скоротилися на $2,1 і $1,9 млрд відповідно.
На третьому місці за втратами опинився сенатор Сулейман Керімов, чия родина контролює "Полюс" — одну з найбільших у світі золотодобувних компаній. Його статки скоротилися на $1,8 млрд.
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Також одним з лідерів по втратах став засновник і СЕО виробника електромобілів Arrival Денис Свердлов.
До списку тих, хто зазнав максимальних втрат також потрапив засновник Яндекса Аркадій Волож, який втратив 26% ($600 млн) свого статку. Його капітал скоротився до $1,7 млрд.
Обвал російського фондового ринку:
- Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.
- 21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.
- 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.
- 24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.
- 25 січня 2022 року найбільший американський банк JPMorgan закрив всі залишилися довгі позиції в російському рублі.