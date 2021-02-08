Урсула фон дер Ляйєн нагадала, що з самого початку пандемії Євросоюз підтримував український народ.

Євросоюз виділив 200 млн євро на підтримку українського бізнесу під час жорсткого карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час онлайн-виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Читайте такожШмигаль підтвердив, що в Україні повернути перевірки бізнесу

Вона нагадала, що з самого початку пандемії Євросоюз підтримував український народ.

"Спочатку ми посилали маски, апарати для вентиляції (легенів), а також перерахували 200 млн євро на підтримку вашого бізнесу під час локдауну", - зазначила президент ЄК.

Вона звернулася до керівництва Української держави та висловила впевненість, що перемогти коронавірус можна тільки спільними зусиллями.

"Я вірю, що всі люди на нашому континенті відносяться до єдиної європейської сім'ї. Нас об'єднують історія, культура і дружні зв'язки. Тепер ми дізналися, що здоров'я всіх нас теж пов'язане. Ми зупинимо цю пандемію, тільки якщо подолаємо вірус у всіх своїх країнах. Це спільне завдання для нас, європейців", - резюмувала фон дер Ляйен.

Що цьому передувало

Податкова служба України в січні-листопаді 2020 року провела 21,9 тис.документальних перевірок, що на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

3 лютого 2021 року Кабінет Міністрів України скоротив терміни дії мораторію на проведення деяких видів податкових перевірок.

4 лютого 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні будуть повернуті перевірки бізнесу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко