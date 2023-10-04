Курс гривні до євро встановлено на рівні 38,43 грн.

Національний банк України на четвер, 5 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 38,60 грн/дол., тобто гривня послабшала на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на завтра встановлений на рівні 38,43 грн/євро, тобто гривня ослабла на 10 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,60/36,64 грн/дол., євро – 38,54/38,57 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні

4 жовтня 2023 року долар знову додав у ціні. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України послабшав на 15 копійок – до 38,35 грн за долар. За даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 40,80 грн за євро.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 4 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 37,85 грн за долар, тобто долар заспокоївся. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,75 грн за євро.

Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, в перший день дії режиму гнучкого курсу гривня не здійснила "політ у космос": новий офіційний курс знизився лише на 2 копійки.

Вас також можуть зацікавити новини: