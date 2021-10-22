За діючої пенсійної системи молодь не може розраховувати на гідну пенсію - Гетманцев

Данило Гетманцев розповів, що до кінця року у парламенті має бути в першому читанні ухвалений законопроект про накопичувальну пенсійну систему.

За діючої солідарної пенсійної системи молоді люди не можуть розраховувати на гідну пенсію. Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він розповів, що до кінця року у парламенті має бути в першому читанні ухвалений законопроект про накопичувальну пенсійну систему. При цьому Гетманцев наголосив, що за діючої солідарної пенсійної системи "молоді люди не можуть розраховувати на гідну пенсію". Читайте також Накопичувальна пенсія: для кого вона буде обов'язковою і скільки доведеться платити Накопичувальні пенсії: що необхідно знати Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

У Міністерстві соціальної політики очікують прийняття в першому читанні законопроекту про обов'язкові пенсійних накопичення цієї осені. Автор: Дмитро Хилюк

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