В Україні запровадять накопичувальну пенсійну систему / фото УНІАН
За діючої солідарної пенсійної системи молоді люди не можуть розраховувати на гідну пенсію.
Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Він розповів, що до кінця року у парламенті має бути в першому читанні ухвалений законопроект про накопичувальну пенсійну систему. При цьому Гетманцев наголосив, що за діючої солідарної пенсійної системи "молоді люди не можуть розраховувати на гідну пенсію".
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Накопичувальні пенсії: що необхідно знати
- Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
- Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
- У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.
- 3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.
- 17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.
- У Міністерстві соціальної політики очікують прийняття в першому читанні законопроекту про обов'язкові пенсійних накопичення цієї осені.