Спільний капітал 400 найбагатших американців виріс до 4,5 млрд доларів.

За минулий рік 400 найбагатших американців стали ще багатшими, а їхній сукупний капітал зріс до $4,5 трлн.

Про це повідомляє Forbes.

Загалом список поповнився 44 новими іменами - це абсолютний максимум з 2007 року і майже вдвічі більше, ніж роком раніше. При цьому майже дві третини з них заробили свій капітал на фінтех-галузі.

Найбагатшим новачком є вдова померлого в січні 2021 року магната казино Шелдона Адельсон - 75-річна Міріам Адельсон. Її статок оцінюється в $30,4 млрд. Цікаво, що всупереч своєму поважному віку Адельсон не є найстарішим новачком - цей статус належить 80-річному інвестору Роберту Брокману ($4,7 млрд).

Читайте такожСтатки перевищили $200 млрд: Маск знову очолив список найбагатших людей світу за рейтингом ForbesНа другому місці в списку 29-річний криптовалютний мільярдер Сем Бенкман-Фрід з $22,5 млрд. Він самий є наймолодшим новим багатієм, але його незначно випереджають за віком співзасновники криптобіржі Coinbase Брайан Армстронг ($11,5 млрд) і Фред Эрсам ($3,5 млрд), а також співзасновник програми для торгівлі акціями Robinhood Markets Байджу Бхатт ($2,9 млрд).

Другою за прибутковістю виявилася галузь медицини - тут можна виділити співзасновника і голова фармкомпанії Moderna (тієї самої, яка розробила вакцину від коронавірусу) Нубара Афеяна, на рахунках якого налічується $5 млрд.

Наостанок можна виділити філантропа Мелінду Гейтс. Після розлучення з засновником Microsoft Біллом Гейтсом у серпні 2021 року вона стала власницею капіталу в $6,3 млрд.

Як вже повідомляв УНІАН, цього року найбагатша жінка планети Маккензі Скотт вийшла заміж за вчителя однієї з приватних шкіл Сіетла Дена Джуетта.

Автор: Станіслав Кожемякін