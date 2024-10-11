Зараз передбачено кілька сценаріїв вирішення питання, але поки коштів в бюджеті немає.

Питання підвищення зарплат освітянам сьогодні дуже актуальне, але на сьогодні на це потрібно додатково 270 мільярдів гривень. Про це сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він зазначив, що на посаду міністра освіти прийшов не з бізнесу, не з якоїсь іншої галузі, а з освіти – був директором освітнього закладу. "Я знаю що таке підписувати відомість на зарплату працівникам, за яку тобі соромно. Дуже добре знаю", - наголосив Лісовий.

При цьому наголосив, що необхідно розуміти, що підвищення зарплат для освітян, відповідно до законодавства, має відбуватися абсолютно для всіх працівників цієї галузі в Україні, а для цього сьогодні потрібно додатково в бюджеті 270 мільярдів гривень. За його словами, на сьогодні такої суми немає в бюджеті. "Але я вірю в те, що ми цю позицію рано чи пізно виконаємо. Нами розроблено кілька сценаріїв підвищення зарплат для вчителів – як поетапне, так і одночасне, з різними обумовленнями і без них. Але ми розуміємо. що для того, щоб починати цей процес, то навіть для початку поетапного процесу необхідно отримати хоч би 80 млрд. гривень", - наголосив Лісовий. Він зазначив, що на сьогодні таких коштів немає

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Міністр зазначив, що сьогодні першим пріоритетом є безпека дітей. "Ми сьогодні всі ті ресурси, які вдається знаходити, відправляємо на забезпечення цієї потреби. Перш за все, для прифронтових прикордонних регіонів, будуючи укриття і це мільярди гривень", - сказав Лісовий.

За його словами, питання зарплат освітян у "фокусі уваги" міністерства і уряду. Він сподівається, що буде знайдено джерела для підвищення зарплат вчителям.

Зарплати українських вчителів

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував плановий перегляд розміру зарплати для вчителів у 2024 році. Його планували у два етапи, у рамках зростання мінімальної зарплати: з 1 січня – підвищення на 10% (до 3 195 грн); з 1 квітня – додаткове підвищення на 12% (до 3 600 грн). Але станом на сьогодні цього не відбулося.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий в серпні 2024 року зазначав, що в бюджеті критична ситуація, тому не варто очікувати на підвищення зарплат освітянам.

Він зауважував, що на сьогодні понад 70% держбюджету витрачається на оборону, але коли закінчиться війна, то буде змога реалізувати цю концепцію у першу чергу.

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