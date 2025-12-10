Також значне підвищення оплати праці зафіксовано у сферах торгівлі, медицини, робітничих та творчих професій.

За останні чотири роки в Україні в багатьох сферах суттєво зріс рівень зарплат. Серед топ-вакансій із найвищим приростом переважають робітничі спеціальності, бо ринок дедалі більше потребує кваліфікованих майстрів й технічних фахівців.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні від "OLX Робота".

Зазначається, що рекордне зростання медіанної зарплати зафіксовано у різноробочих, чиї зарплати зросли на 384% і становили 23 тисячі гривень у жовтні 2025 року. Другу позицію займають вакансії малярів (фахівець, що займається фарбуванням чи обклеюванням стін) з медіанною зарплатою 47 тис. грн та приростом 215%.

До переліку вакансій з найвищими темпами зростання медіанних зарплат також увійшли:

муляри (фахівець зі зведення стін чи фундаменту) – 157% (47,5 тис. грн);

фітнес-тренери – 151% (15 тис. грн);

дизайнери у сфері PR та реклами – 150% (25 тис. грн);

електрики – 145% (35 тис. грн);

виконроби – 144% (50 тис. грн);

штукатури – 140% (60 тис. грн);

сантехніки – 137% (41,5 тис. грн).

Інші вакансії з високими темпами зростання

Медіанні зарплати маркетологів піднялися за чотири роки на 132% і досягли 25,5 тис. грн, електриків – на 131% (30 тис. грн станом на жовтень 2025 року). Пекарі отримали приріст на 130% (30,5 тис. грн), стоматологи – 129% (40 тис. грн).

Крім того, зарплати будівельників і плиточників зросли на 125% і станом на жовтень 2025 року становлять 45 тис. грн, кур’єрів – на 122% (30 тис. грн), менеджерів готельно-ресторанного та туристичного бізнесу – на 119% (29,5 тис. грн). Репетитори також демонстрували стабільне зростання – їхній дохід за чотири роки піднявся на 113%. Також помітне зростання медіанних зарплат відбулося на вакансіях підсобників (22,5 тис. грн станом на жовтень 2025 року) – на 105%.

"Також значне підвищення оплати праці (понад 100%) зафіксовано у сферах торгівлі, медицини, робітничих та творчих професій, що свідчить про активний перерозподіл ринку праці та збільшення попиту на кваліфікованих спеціалістів у цих галузях", - резюмували аналітики "OLX Робота".

Для більшості українців найбільш прийнятним рівнем заробітної плати у листопаді був діапазон від 20 до 30 тисяч гривень. При цьому 30% респондентів зазначили про бажаний заробіток у 30-50 тисяч гривень, а 19% - від 50 тисяч.

Крім того, в жовтні найбільша кількість високооплачуваних вакансій в Україні була за категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Тут фіксувались і високі показники зростання медіанних зарплат.

