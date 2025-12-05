Вчителі в Україні наразі отримують одні з найнижчих зарплат.

В Україні мінімальний оклад для вчителів у 2026 році становитиме від 21 тисячі гривень. Освітяни досі отримують одні з найнижчих зарплат.

Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

"Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026", - зазначив Гетманцев.

Він також навів дані Держстату, згідно з якими найнижчі на сьогодні зарплати отримують працівники таких галузей:

освіта – 16 984 грн;

бібліотеки, музеї, архіви – 14 531 грн;

творчість, мистецтво та розваги – 14 809 грн.

Варто зазначити, що ці суми наведено до вирахування податку на доходи фізичних осіб (18%) і військового збору (5%).

У свою чергу, міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній Раді окреслив інші проблемні ланки та можливі джерела фінансування заробітних плат освітянам.

"Неохопленою сьогодні залишається дошкільна освіта, позашкільна освіта, викладачі фахових дисциплін, майстри професійного навчання в закладах профтехосвіти і фахових коледжах. Насправді ці ланки освіти відносяться до сфери управління органів місцевого самоврядування", - сказав він.

За його словами, МОН разом із громадами опрацьовує можливості підвищення зарплат за рахунок додаткових надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

"Загальне надходження ПДФО в громадах, яке залишається - це 17 мільярдів взагалі від освітньої субвенції і 6,5 мільярдів додаткових від от цього підвищення, яке ми передбачили. Тому працюємо з громадами на предмет того, щоб вони використовували це ПДФО, переважено на підвищення тим ланкам, які відносяться до їх сфер управління", - зазначив міністр.

Лісовий також розповів про проблематику прифронтових регіонів, де додаткових надходжень може не вистачити. Він відмітив, що новий закон про дошкільну освіту, ухвалений парламентом, дозволяє громадам встановлювати зарплати поза межами тарифної сітки відповідно до їхніх фінансових можливостей.

Зарплати вчителів в Україні - головні новини

У вересні стало відомо, що в МОН розробили нову систему оплати праці освітян, яка передбачає не лише підвищення зарплат, а й зміну принципу нарахування.

3 грудня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що зарплати освітян зростуть у два етапи - з 1 січня та з 1 вересня наступного року. Відповідні кошти закладені у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

