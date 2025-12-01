Кошти вже отримали 3,5 мільйона людей.

В рамках програми "Зимова підтримка" заявки на отримання 1000 гривень вже подали 14 мільйонів українців, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, 11,4 млн громадян оформили заявки через "Дію" (з них 2,9 млн заявок на дітей), понад 700 тисяч - самостійно через "Укрпошту", а ще для 1,8 млн людей, які знаходяться у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично.

"Подати заявку встигаєте до Різдва 24 грудня. Сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі зимової підтримки - для тих, хто подався на другий день прийому заявок", - зазначила Свириденко.

Вона також повідомила, що кошти вже отримали 3,5 млн людей, які вже витратили 473 млн гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили Оборони.

"Ті ж, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти з Дня Миколая 6 грудня", - додала прем’єрка.

Зимова підтримка - головні новини

24 листопада в Україні стартували перші виплати програми "Зимова підтримка" за заявками, поданими з 15 листопада. Програма передбачає виплати у 1000 гривень всім охочим українцям. Подати заявку можна до 24 грудня.

Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, крім підакцизних, книжки, благодійні внески та поштові послуги.

Гроші зараховуються на картку "Національний кешбек". З 24 листопада з метою використання коштів за програмою "Зимової підтримки" був змінений перелік товарів і послуг, які можна оплатити цією карткою. Так, кошти з програми не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

