Золото дешевшає через зрив переговорів США та Ірану, - Reuters

Ціни на золото у понеділок, 11 травня, пішли вниз через побоювання щодо інфляції після того, як мирні переговори між США та Іраном фактично зайшли в глухий кут.

Як пише Reuters, спотове золото подешевшало на 0,8% – до 4678,39 долара за унцію (приблизно 150,4 долара за грам). Ф’ючерси на золото у США з поставкою в червні втратили 0,9% і торгувалися на рівні 4686,20 долара (близько 150,7 долара за грам).

Зазначається, що додатковий тиск на ринок дорогоцінного металу спричинило зміцнення долара. Через це золото стало дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Напередодні американський президент Дональд Трамп відхилив відповідь Ірану на американську пропозицію щодо мирних переговорів. Це зруйнувало надії на швидке завершення конфлікту, який триває вже десятий тиждень і завдав значних руйнувань Ірану та Лівану, паралізував судноплавство в Ормузькій протоці та підштовхнув світові ціни на енергоносії вгору.

"Ми спостерігаємо зникнення надій на швидке укладення мирної угоди, а золото відчуває тиск через поновлення зростання цін на нафту", - зазначив головний аналітик ринку в KCM Trade Тім Вотерер.

Нафта різко подорожчала через те, що Ормузька протока залишається переважно закритою, що зберігає обмеження на світовому ринку енергоресурсів.

Аналітики зазначають, що зростання цін на нафту може знову прискорити інфляцію та змусити центробанки підвищувати процентні ставки. Хоча золото традиційно вважається як засіб захисту від інфляції, високі процентні ставки як правило тиснуть на актив, що не приносить доходу.

У Федеральній резервній системі США визнали, що війна з Іраном та її вплив на нафтові ціни й постачання стали головним ризиком для фінансової стабільності.

Тим часом у Китаї виробництво золота у першому кварталі 2026 року скоротилося порівняно з минулим роком. За даними Китайської асоціації золота, перевірки безпеки змусили деякі плавильні призупинити виробництво для проведення технічного обслуговування.

За словами головного аналітика ринку в KCM Trade Тіма Вотерера, у коротко- та середньостроковій перспективі золото, ймовірно, залишатиметься у діапазоні 4400-4800 доларів (141,46-154,33 долара за грам), поки ситуація навколо Ірану перебуває у стані "перемир’я без мирної угоди".

Водночас срібло подорожчало на 0,4% до 80,61 долара за унцію (2,59 долара за грам). Платина втратила 0,7% і опустилася до 2041,66 долара (65,64 долара за грам), а паладій здешевшав на 0,6% – до 1482,46 долара (47,66 долара за грам).

Ціни на метали - останні новини

30 квітня стало відомо, що ціни на мідь зросли слідом за більшістю промислових металів. Виробнича активність у Піднебесній продемонструвала зростання, попри перебої в постачанні та зростання витрат на сировину через війну на Близькому Сході.

27 квітня повідомлялося, що ціни на нікель теж піднялися у вартості до максимального денного рівня за майже два роки на тлі скорочення квот на видобуток в Індонезії та глобального дефіциту сірки.

