Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні зросли на 0,3%.

Золото в п'ятницю, 5 вересня, подорожчало, завершивши свій найкращий тиждень за три місяці. Цьому сприяли очікування зниження ставки Федеральної резервної системи і даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США.

Агентство Reuters пише, що спотове золото подорожчало на 0,4% до 3557,99 доларів за унцію, що становить приблизно 31 грам. Тобто 1 грам метала обійдеться приблизно в 115 доларів. Цього тижня золото подорожчало на 3,2%. При цьому ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні зросли на 0,3% до 3616,70 доларів.

Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, трейдери очікують зниження процетної ставки на 25 базисних пунктів. Увага також прикута до даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які можуть пролити світло на те, як можуть змінитися процентні ставки ФРС.

Водночас спотове срібло подорожчало на 0,5% до 40,85 долара за унцію. Платина подорожчала на 1,1% до 1382,33 долара, а паладій залишився на рівні 1127,01 долара.

Ціни на золото - останні новини

2 вересня ціни на золото підскочили до історичного максимуму. Метал досяг позначки в 3508,70 доларів за тройську унцію, а наступного дня його ціна перевищила 3578 доларів.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що метал може подорожчати до 5000 доларів за унцію або понад 160 доларів за грам, якщо незалежність Федеральної резервної системи США буде підірвана.

