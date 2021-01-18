Коронавірусна криза, яка охопила весь світ, а також скасування штрафів і пені для клієнтів за прострочення, дуже вплинули на ринок кредитування. Це повернуло компанії в розвитку на декілька кроків назад. Але провідні компанії на ринку знову вийшли на рівень 2019 року вже у грудні.

Про це розповів директор ШвидкоГроші Олександр Холод.

Він зауважив, що за цей час зросли прострочення і кількість клієнтів, які вирішили не платити за борги. «Прострочення за лютий і березень зросло майже удвічі. Тому інші кредити ми просто почали видавати за іншою системою. Обсяг залишився тим же, але деяким категоріям, які є ризикованими, ми перестали давати гроші в позику», — зазначив Олександр Холод.

Незважаючи на це, ШвидкоГроші залишається найлояльнішим фінансовим сервісом і демонструє найвищий рівень схвалення на всьому ринку. Двом із трьох клієнтів кредит обов'язково видадуть.

У такі непрості часи деякі компанії зуміли не просто пристосуватися і протриматися в нових умовах, а й адаптуватися і примножити свої успіхи. Фінансовий сервіс ШвидкоГроші за цей рік розширив команду і кількість відділень, збільшив кількість клієнтів. У компанії також зазначають, що почали видавати великі суми, оптимізували комунікації з клієнтом і, найважливіше, почали працювати з клієнтом повністю онлайн і навіть почали видавати «нульові» кредити.

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Автор: УНІАН