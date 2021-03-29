Рішення прийнято відповідно до введеного президентом країни рішення Ради національної безпеки та оборони.

Державна служба геології та надр України анулювала спеціальні дозволи на надрокористування 19 компаніям, що займаються розробкою нафтогазових площ.

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на відповідний наказ.

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Відзначається, що таке рішення прийнято відповідно до введеного президентом країни рішення Ради національної безпеки та оборони.

Зокрема, рішення поширюється на компанії "Гео Коннект", "Еджейнмакро", "Глобал Гео Інвест", "Транс Сет Гео", "Еко Газ Альянс", "Епівал Енерджі", "ГеоПост", "Юноліт Ойл", "Профі Нафта", "ГеоТаргент", "Надра Прайд", "Бест Гео Тех", "Гео Стенс", "Надра Вест Груп", "Гео Форс Ойл", "Бест Ойл Компані", "Надрапростір", "Гео Вертикаль", "Інфо Гео тренд".

"Увага РНБО до сфери надрокористування не випадкова, адже ця галузь є однією з ключових у національній економіці та провідною в наповненні державного бюджету", - цитує прес-служба голову Держгеонадр Романа Опімаха.

Санкції РНБО проти компаній у сфері користування надрами

19 березня 2021 року за підсумками засідання РНБО ухвалила рішення провести аудит усіх дозволів, які були видані на видобуток надр в Україні за період з 1994 року.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, до цих 19 компаній застосований максимальний тип санкцій.

Того ж дня, 19 березня, президент України Володимир Зеленський прокоментував санкції проти 19 компаній з видобутку надр.

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Автор: Бредіхіна Ганна