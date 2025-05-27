Країна шукатиме допомоги в розробці корисних копалин серед інших країн.

Американські та європейські гірничодобувні компанії повинні поквапитися з інвестиціями в Гренландію. В іншому разі країні доведеться шукати допомоги у видобутку корисних копалин в інших країнах, зокрема в Китаї.

"Ми хочемо розвивати наш бізнес-сектор і диверсифікувати його, а для цього потрібні інвестиції ззовні. Ми дійсно хочемо співпрацювати з європейськими та американськими партнерами. Але якщо вони не з'являться, я думаю, нам потрібно шукати інших партнерів", - заявила міністр у справах бізнесу та мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натаніельсен в інтерв'ю Financial Times.

Ця заява демонструє бажання Гренландії отримати допомогу Заходу для розширення економіки в галузі видобутку корисних копалин і туризму. У країні розташовані великі, але досить важкодоступні родовища корисних копалин, включно із золотом і міддю.

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Натаніельсен сказала, що погрози Трампа взяти Гренландію під свій контроль вона вважає "неповажними та неприємними". За її словами, незважаючи на риторику президента США, Китай не проявляє великого інтересу до угод з видобутку корисних копалин - наразі в Гренландії працюють тільки дві китайські гірничодобувні компанії, але обидві є міноритарними акціонерами неактивних проєктів. Вона припустила, що китайські інвестори, можливо, стримуються, бо не хочуть "нікого провокувати".

За словами Клауса Столтенборга, виконавчого директора Greenland Anorthosite Mining, гірничодобувний проєкт вартістю 150 млн євро в Західній Гренландії планує почати будівництво вже наступного року. До числа спонсорів компанії входять державний пенсійний фонд Гренландії, данський банк Arbejdernes Landsbank і французька гірничодобувна група Jean Boulle.

У Гренландії тільки два діючих рудника, де видобувають золото і анортозит, а ще на двох рудниках, які отримали ліцензію на видобуток, виробництво ще не почалося.

Натаніельсен заявила, що новий уряд "насамперед прагне розвитку Гренландії та гренландців" і вважає за краще працювати з "союзниками і партнерами-однодумцями".

Також вона вказала, що ЄС "підходить" Гренландії, оскільки у блоку мало необхідних корисних копалин, а також він узгоджується за екологічними показниками.

Заяви Трампа щодо Гренландії

У 2025 році президент США Дональд Трамп відновив свою давню риторику про намір придбати Гренландію для розширення американського впливу в Арктиці та зміцнення національної безпеки. Він обіцяв острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання.

Заяви Трампа викликали дипломатичну напругу між США і Данією. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала Штати найважливішим і найближчим союзником країни, але зазначила, що не вірить у силовий сценарій. Зі свого боку прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде також відреагував на заяви Трампа, зазначивши, що острів не продається.

Пізніше стало відомо, що у Вашингтоні обговорюють новий план із втягування Гренландії у сферу впливу США. Замість прямої анексії може бути використана схема посилення зв'язків.

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