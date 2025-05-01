В останні місяці компанія внесла зміни, щоб спробувати повернути клієнтів за допомогою знижок і пропозицій.

Мережа фастфудів McDonald's повідомила про найбільше падіння продажів від початку пандемії, оскільки клієнти у США занепокоєні станом економіки та скорочують витрати.

Як пише The Independent, продажі мережі ресторанів швидкого харчування в США скоротилися на 3,6 відсотка, що стало найсильнішим падінням з другого кварталу 2020 року, оскільки компанія визнала, що клієнти "борються з невизначеністю".

"McDonald's має 70-річну історію інновацій, лідерства та доведеної гнучкості, все це дає нам упевненість у нашій здатності орієнтуватися навіть у найскладніших ринкових умовах і збільшувати частку ринку", - заявив генеральний директор McDonald's Кріс Кемпчінскі.

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Продажі в закладах, які були відкриті не менше року, впали на 1 відсоток у всьому світі в період із січня до березня. За даними аналітиків, Волл-стріт очікувала зростання майже на 2 відсотки.

Зазначається, що гігант швидкого харчування впорався з тим, що клієнти стали більш вибагливими у своїх витратах. В останні місяці компанія внесла зміни, щоб спробувати повернути клієнтів за допомогою знижок і пропозицій.

McDonald's відреагував розширенням свого вигідного меню в США, яке дає змогу клієнтам купувати один продукт за 1 долар за умови купівлі продукту за повною ціною. У компанії також є пропозиція на їжу за 5 доларів. Але результати показують, що доступне меню не зайшло досить далеко, щоб допомогти знизити занепокоєння споживачів на тлі глобальної торгової війни.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до проблеми нестабільної економіки і визнав, що його тарифи можуть призвести до скорочення і подорожчання продуктів у США.

"Ну, можливо, у дітей буде дві ляльки замість 30. Тож, можливо, дві ляльки коштуватимуть на пару доларів дорожче, ніж зазвичай", - сказав він.

Цікаво, що Трамп, який полюбляє мережу ресторанів швидкого харчування, торік під час передвиборчої кампанії відвідав McDonald's, де він подавав картоплю фрі в закусочній.

Новини про McDonald's

Стало відомо, що ще в грудні 2024 року американська корпорація McDonald's подала в російську Федеральну службу з інтелектуальної власності (Роспатент) заявки на "реєстрацію товарних знаків". І тільки у квітні 2025 року вони були опубліковані в базі даних служби.

Наразі ці заявки перебувають тільки на стадії "формальної експертизи" та "експертизи заявлених позначень". Однак, як повідомляє гендиректор компанії "Онлайн Патент" Аліна Акіншина, шанси на реєстрацію товарних знаків McDonald's високі, оскільки корпорація "зберегла права на всі свої ключові бренди в РФ".

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