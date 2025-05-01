Деякі бургери йому не дуже сподобалися, але він залишився задоволений.

Британець був приголомшений, побачивши меню в McDonald's в Японії під час своєї нещодавньої поїздки - він не міг повірити, наскільки воно відрізняється від пропонованого у Великій Британії.

Хоча в подорожах багато хто намагається пробувати місцеву кухню й уникати мережевих закладів, відомі бренди на кшталт McDonald's часто адаптують меню під смаки конкретної країни, пише Mirror.

Перше враження його вразило: "Упаковка виглядає круто". Він почав із Gohan Chicken Tatsuta - бургера з вареним рисовим коржем замість верхньої булки - і оцінив його на 5 із 10. Потім він спробував Baj Teriyaki McBurger, поставивши йому 6 із 10. Наступним був Roasted Soy Sauce Egg і Bacon Thick Beef Burger, якому він дав високу оцінку - 8 із 10.

Він зізнався, що трохи боявся куштувати Teriyaki Chicken Filet-O, бо воно виглядало як суміш курки та риби. Але смак його здивував. Чоловік зізнався, що ця страва була найкращою з усього, що він куштував, поставивши бургеру 10 з 10.

З напоїв він вибрав Matcha Iced Frappe, якого немає в британському McDonald's. "Ніколи раніше не пив крижаний матча-фраппе... Боже, це точно 10 із 10", - наголосив він. Кармі також зазначив, що в Японії багато цікавих соусів, але нагетси йому не сподобалися. Загалом він оцінив японський McDonald's на 7,5 із 10.

Інші новини для туристів

Раніше УНІАН повідомляв, що популярний карибський курорт став настільки небезпечним, що туди більше не возять туристів.

Посольство США в Гаїті опублікувало нове попередження про небезпеку у зв'язку зі спалахом "широкомасштабних протестів із потенціалом насильства між поліцією, протестувальниками та злочинними угрупованнями".

Крім того, туристам для в'їзду в Таїланд тепер потрібно проходити реєстрацію. Вона замінить паперову форму, що використовувалася раніше, і є обов'язковою для всіх іноземців.

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