'Цифрова диктатура' продовжується: РФ радикально забороняє VPN та блокує мережу, - Reuters

Влада Росії перейшла до нового етапу масштабних репресій в інтернеті, що зачепить мільйони користувачів.

Уряд РФ готує радикальне посилення обмежень сервісів VPN, які дозволяли обходити цензуру. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра цифрових технологій Росії.

За словами очільника відомства Максута Шадаєва, держава має на меті максимально зачистити інформаційний простір.

"Завдання полягає в тому, щоб зменшити використання VPN", – заявив міністр цифрових технологій у месенджері MAX.

Відео дня

Відомо, що Кремль вже прийняв рішення обмежити доступ до низки іноземних платформ, назви яких поки тримають у секреті. На думку дипломатів, такі кроки є частиною "великого репресивного заходу", що надає владі широкі повноваження для повного відключення засобів комунікації.

За наявними даними, ситуація з вільним інтернетом у РФ стрімко погіршується. Окрім блокування VPN, під удар потрапили популярні месенджери. Росія вже заблокувала WhatsApp та суттєво уповільнила роботу Telegram.

Як повідомляє газета "Коммерсант", лише до середини січня в країні було заблоковано понад 400 VPN-сервісів, що на 70% більше, ніж торік.

Офіційна Москва виправдовує такі дії "безпекою". Обмеження мобільного інтернету пояснюють необхідністю "протидії масовим ударам українських дронів.

Назад у 90-ті

Раніше УНІАН писав, що через масові відключення мережі росіяни переходять на застарілі способи зв'язку. Вони використовують рації, пейджери та навіть паперові карти, щоб компенсувати перебої.

Влада вводить так звані "білі списки" сайтів, однак навіть вони працюють із перебоями, а обмеження серйозно б’ють по бізнесу та повсякденному життю.

Вас також можуть зацікавити новини: