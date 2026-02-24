У РФ Павла Дурова підозрюють у сприянні тероризму: у Кремлі прокоментували

Пєсков заявив, що з боку Telegram фіксується велика кількість порушень і контенту, потенційно небезпечного для Росії.

Російські правоохоронні органи розслідують дії засновника Telegram Павла Дурова в рамках кримінальної справи про сприяння терористичній діяльності (частина 1.1 статті 205.1 КК РФ), повідомили "Російська газета" і "Комсомольська правда" з посиланням на матеріали ФСБ.

У статтях стверджується, що в умовах війни Telegram "став головним інструментом спецслужб країн НАТО і "київського режиму".

"Ілюзія анонімності привела в месенджер армії радикалів, наркоманів, вбивць і терористів, що стало формувати загрози нашому суспільству", - підкреслила РГ.

Відео дня

За даними видань, з початку повномасштабної війни в Україні в Росії було зареєстровано понад 153 тис. злочинів з використанням месенджера, з яких 33 тис. - диверсійно-терористичні та екстремістські, включаючи організацію вибухів, підпалів військкоматів і вбивств.

Зокрема, в результаті терактів, які координувалися через Telegram, загинули дев'ять високопоставлених військовослужбовців, у тому числі генерал-лейтенанти Ігор Кирилов, Ярослав Москалик і Фаніл Сарваров. Крім того, месенджер був задіяний в організації теракту в "Крокус Сіті Холі" і при вбивстві Дар'ї Дугіної, йдеться в статтях.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що з боку Telegram фіксується велика кількість порушень і контенту, потенційно небезпечного для Росії:

"Фіксується велика кількість порушень і небажання адміністрації Telegram співпрацювати з нашою владою. Фіксується велика кількість контенту, який потенційно може становити небезпеку для нашої країни. І на основі цього відповідні наші органи вживають тих заходів, які вважають за доцільне".

Пєскова попросили прокоментувати публікації ЗМІ, згідно з якими дії Дурова розслідуються в рамках кримінальної справи про сприяння терористичній діяльності.

"Ми, звичайно ж, знайомі з цими публікаціями. Вони були підготовлені за матеріалами Федеральної служби безпеки, яка виконує свої функції", - сказав він.

У Пєскова також поцікавилися, чи вважають у Кремлі, що Telegram дійсно потрібно заблокувати.

"Кремль не уповноважений приймати рішення про доцільність або недоцільність блокування месенджерів. Це не входить у функції Кремля. Це входить у функції відповідних відомств, які виконують ту роботу, яку вони повинні виконувати", - додав він.

Блокування Telegram в РФ

Раніше повідомлялося, що популярний месенджер Telegram буде повністю заблокований в Росії з 1 квітня. Блокування буде "тотальним" за аналогією з Instagram і Facebook. Додаток не буде завантажуватися ні через мобільні мережі, ні через стаціонарні інтернет-системи.

Вас також можуть зацікавити новини: