Очолив рейтинг французький бізнесмен Бернар Арно.

Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH (відомий виробник предметів розкоші), є найбагатшою людиною у світі: його статки становлять 215 млрд доларів. Про це у своєму новому рейтингу повідомляє Bloomberg.

До трійки лідерів "‎завітали"‎ також добре відомі Джефф Безос та Ілон Маск. Статки засновника і колишнього гендиректора Amazon оцінюють у 198 млрд доларів. Щодо Маска, то він на сьогодні має 194 млрд доларів.

Загалом, десятка лідерів виглядає наступним чином:

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Бернар Арно – $215 млрд;

Джефф Безос – $198 млрд;

Ілон Маск – $194 млрд;

Марк Цукерберг – $153 млрд;

Білл Гейтс – $149 млрд;

Ларрі Пейдж – $146 млрд;

Сергій Брін – $138 млрд;

Стів Балмер – $135 млрд;

Воррен Баффет – $132 млрд;

Ларрі Еллісон – $129 млрд.

Український бізнесмен Рінат Ахметов посів у рейтингу 438-ме місце: його статки експерти оцінили у 6,34 млрд доларів: від початку року вони збільшилися на 499 млн доларів.

Найбагатші люди світу – що цікавого

Нагадаємо, у квітні повідомлялось, що у глобальному рейтингу мільярдерів від Forbes поменшало українців, у списку залишилось лише п’ять громадян нашої країни.

А на початку року стало відомо, що з 2020-го статки п'яти найбагатших на той момент людей збільшились на 114% і досягли 869 млрд доларів. При цьому, близько п'яти млрд людей у світі за цей період стали біднішими. Експерти прийшли до висновку, що при вказаних тенденціях протягом десятиліття у світі може з'явитися перший в історії трильйонер. А ось подолати бідність вдасться лише через 229 років.

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