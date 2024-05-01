Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH (відомий виробник предметів розкоші), є найбагатшою людиною у світі: його статки становлять 215 млрд доларів. Про це у своєму новому рейтингу повідомляє Bloomberg.
До трійки лідерів "завітали" також добре відомі Джефф Безос та Ілон Маск. Статки засновника і колишнього гендиректора Amazon оцінюють у 198 млрд доларів. Щодо Маска, то він на сьогодні має 194 млрд доларів.
Загалом, десятка лідерів виглядає наступним чином:
- Бернар Арно – $215 млрд;
- Джефф Безос – $198 млрд;
- Ілон Маск – $194 млрд;
- Марк Цукерберг – $153 млрд;
- Білл Гейтс – $149 млрд;
- Ларрі Пейдж – $146 млрд;
- Сергій Брін – $138 млрд;
- Стів Балмер – $135 млрд;
- Воррен Баффет – $132 млрд;
- Ларрі Еллісон – $129 млрд.
Український бізнесмен Рінат Ахметов посів у рейтингу 438-ме місце: його статки експерти оцінили у 6,34 млрд доларів: від початку року вони збільшилися на 499 млн доларів.
Найбагатші люди світу – що цікавого
Нагадаємо, у квітні повідомлялось, що у глобальному рейтингу мільярдерів від Forbes поменшало українців, у списку залишилось лише п’ять громадян нашої країни.
А на початку року стало відомо, що з 2020-го статки п'яти найбагатших на той момент людей збільшились на 114% і досягли 869 млрд доларів. При цьому, близько п'яти млрд людей у світі за цей період стали біднішими. Експерти прийшли до висновку, що при вказаних тенденціях протягом десятиліття у світі може з'явитися перший в історії трильйонер. А ось подолати бідність вдасться лише через 229 років.