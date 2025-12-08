Серед них був згаданий і колишній постпред України в ООН.

Президент України Володимир Зеленський уперше розкрив, кого розглядає на посаду керівника Офісу президента. Серед кандидатур – міністр оборони Денис Шмигаль та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам. Однак, за його словами, є певний виклик, оскільки перед призначенням на цю посаду Верховна Рада має зняти міністрів з нинішніх постів. При цьому Зеленський зауважив, що не знає, хто міг би замінити Федорова у Міністерстві цифровізації.

"Там багато молодих, розумних людей. Може, Михайло і знайде альтернативу собі", – додав він.

З Міністерством оборони усе складніше, пояснює Зеленський. Він наголосив, що "весь бюджет там, відповідальність там, армія там".

"Сьогодні це пріоритет номер один. І не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатури разом із Кабміном. Вони досі не можуть знайти, якщо чесно, до Мін’юсту і Міненерго", – сказав президент.

Кого ще Зеленський розглядає на пост керівника ОП

Серед кандидатів був згаданий і колишній постпред України в ООН, а нині перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. За словами Зеленського, дипломат зараз допомагає йому у переговорному треку:

"Це дуже важливо. І саме цей напрямок витягнути з Міністерства закордонних справ також не просто. Хоча тоді Офіс буде, напрямок його буде міжнародка більше".

Крім того, Зеленський не впевнений, чи Кислиця готовий і зможе витрачати час на внутрішні питання.

З військових на пост керівника ОП розглядаються кандидатури Кирила Буданова та Павла Паліси.

"Що стосується ще військових, – це Буданов, керівник розвідки, і Паліса, який заступник керівника Офісу. Паліса – дуже хороший військовий, він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах. Але поки що, мені здається, трішки йому не вистачить цього і він буде відволікатись, знову-таки, на війну", – пояснив Зеленський.

Щодо кандидатури Буданова глава держави підкреслив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони – важливий напрямок.

"Може бути керівником Офісу, як і кожна з цих кандидатур", – додав він.

Однак стосовно призначення на цей пост саме Буданова "треба думати, тому що він все-таки займається розвідкою, значить треба розуміти, хто буде замість нього в ГУР МО", зауважив Зеленський.

Зміни в Офісі президента

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада керівник ОП Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Пізніше президент Зеленський вивів його зі складу Ради національної безпеки і оборони України та складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Глава держави зазначав, що рішення щодо призначення нового керівника Офісу президента буде ухвалено найближчим часом.

