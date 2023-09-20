Франція та Німеччина пропонують надати Великобританії доступ до "внутрішнього кола" європейських партнерів з "постійними, безперешкодними торговими відносинами".

Франція та Німеччина мають намір запропонувати Великобританії та іншим європейським країнам "асоційоване членство" в ЄС, що могло б відновити зв'язки Великобританії з блоком.

Як повідомляє Independent, країни представили проект, згідно з яким будуть створені чотири нових рівня, при цьому держави, найбільш близькі одна до одної, утворюють "внутрішнє коло".

Планується, що для Великобританії буде відкритий новий зовнішній рівень "асоційованого членства", що закладе основу для більш тісних економічних відносин.

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Відповідно до планів асоційованого членства, Великобританія має зробити свій внесок у річний бюджет ЄС та підкорятися Європейському суду в обмін на "участь" у єдиному ринку.

Як ззначається в документі, запропонованому Францією та Німеччиною, асоційовані члени, які утворюють перший "зовнішній рівень" блоку, можуть включати в себе членів єдиного ринку, що не входять в ЄС, наприклад, Швейцарію або "навіть Великобританію". Вони не будуть пов'язані "ще більш тісним союзом" та подальшою інтеграцією, але їм доведеться дотримуватися "загальних принципів та цінностей" ЄС.

Хоча вони будуть платити до бюджету ЄС, витрати будуть нижчими, ніж ті, які платять повноправні члени.

Офіційний представник прем'єр-міністра на питання, чи схвалить Ріші Сунак (прем'єр-міністр Британії) вступ Британії в асоційовані члени ЄС, відповів: "Ні".

Асоційоване членство не включатиме Митний союз, що дозволить Великобританії проводити незалежну торговельну політику.

Організація Best for Britain, яка виступає за більш тісні зв'язки з ЄС, заявила, що ці пропозиції "обнадіюють", хоча до асоційованого членства ще "далеко".

Згідно з планами, другий рівень для зовнішніх членів не буде включати в себе будь-яку інтеграцію із законодавством ЄС, але буде сприяти оновленню Європейського політичного співтовариства, частиною якого є Великобританія. Він включатиме Угоди про вільну торгівлю в певних сферах, таких як енергетика чи оборона, і буде зосереджений на співпраці з важливих питань, таких як клімат та безпека.

Документ був написаний офіційною "франко-німецькою робочою групою з інституційної реформи ЄС", що складається з експертів, науковців та юристів, створеної урядами Франції та Німеччини на початку цього року. Пропозиції будуть представлені на щомісячній зустрічі міністрів країн-членів ЄС.

Brexit

У 2016 році британці на референдумі проголосували за вихід країни з Європейського Союзу. Brexit був проектом консервативних сил, незадоволених економічними і міграційними правилами ЄС, яким доводилося підкорятися і британцям.

Великобританія вийшла з ЄС у 2020 році, з 1 січня 2021 року на неї перестали поширюватися правила ЄС.

Через рік більшість британців зізналися, що розчаровані отриманими результатами.

Станом на листопад 2022 року британський міністр фінансів не зміг назвати жодної конкретної вигоди від Brexit.

Станом на липень 2023 року більшість британців заявили, що вважають Brexit помилкою.

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