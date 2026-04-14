Україна залатала діру у захисній арці над ЧАЕС: експерт пояснив, чому це не врятує ситуацію

Пошкодження нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС після російського удару створили безпрецедентні виклики для рятувальників і інженерів, а повноцінне відновлення об’єкта під час війни виглядає майже нереальним. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні.

За його словами, упродовж трьох тижнів після удару 14 лютого рятувальники та працівники ЧАЕС були змушені боротися з пожежами у вкрай складних умовах. Щоб дістатися до осередків займання, рятувальникам довелося прорізати отвори у покрівлі та стінах конфайнменту й заводити всередину пожежні рукави. Згодом їм вдалося закрити великий отвір, що дозволило захистити об’єкт від опадів.

Водночас, як наголосив експерт, наразі існують сотні інших пошкоджених ділянок, які потребують ремонту.

"Ці роботи триватимуть упродовж наступних місяців, однак це не поверне об’єкт до того стану, в якому він був ліцензований працювати", - зазначив Берні.

Він підкреслив, що відновлення конфайнменту є надзвичайно складним технічним завданням через високий рівень радіації. У деяких зонах працівники можуть отримати граничну річну дозу опромінення вже за кілька годин роботи, що значно ускладнює проведення ремонту.

"Для працівника ядерної галузі допустима річна доза – у 20 разів вища за ту, яку зазвичай отримуємо ми з вами за рік, тобто 20 мілізівертів. Але в окремих частинах нового безпечного конфайнменту можна отримати таку дозу опромінення, що, скажімо, вже після 11 годин роботи на цьому все – далі працювати до кінця року людина не зможе", - сказав Берні.

За оцінками експерта, розробка повного плану відновлення триватиме близько 18 місяців. Водночас, доки триває війна, можливості для повноцінного ремонту залишаються обмеженими.

Орієнтовна вартість відновлення, за різними оцінками, становить від 300 до 700 млн євро. Таким чином, сума у 500 млн євро, про яку раніше повідомляв Європейський банк реконструкції та розвитку, реалістична, хоча остаточні витрати наразі невідомі.

Берні наголосив, що Україна не повинна самостійно нести ці витрати, адже пошкодження спричинені російською агресією. Одним із потенційних джерел фінансування він назвав заморожені російські активи, хоча визнав, що доступ до них потребує політичних рішень і часу.

Водночас для невідкладних ремонтних робіт уже необхідно близько 30 млн євро, які надають міжнародні партнери, переважно європейські країни.

Попри складність ситуації, експерт закликав українців не панікувати, зазначивши, що фахівці Чорнобильської зони мають необхідні плани для стабілізації об’єкта. Водночас він попередив про серйозні ризики: через триваючі російські атаки існує загроза нових ударів, що може ще більше ускладнити ситуацію.

"Простих рішень тут не існує, і все це потребуватиме часу. Але я не певен, чи маємо ми достатньо цього часу, адже саркофаг може обвалитися. І доки російські атаки тривають, доки дрони та ракети пролітають над Чорнобилем кожні кілька днів… завжди залишається ризик, що удар може повторитися – випадково або навмисно", – наголосив Берні.

Удари Росії по Чорнобильській АЕС - останні новини

У лютому 2025 року Росія здійснила навмисний удар по новому конфайнменту ЧАЕС. Окупанти влучили в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Удар був здійснений дроном з фугасною бойовою частиною. В результаті атаки здійнялася пожежа.

Як писало видання Financial Times, після атаки російських дронів у Новому безпечному конфайнменті Чорнобильської АЕС утворилася діра, що загрожує безпеці усього континенту. Україна провела аварійний ремонт, накривши найбільший отвір захисним екраном, проте це не усуває загрозу.

Наприкінці березня французькі експерти завершили попередню технічну оцінку пошкоджень захисної конструкції на Чорнобильській АЕС після удару російського дрона. За попередніми оцінками, ремонт триватиме до 2030 року і коштуватиме близько 500 млн євро.

Тоді ж міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що європейські партнери виділяють десятки мільйонів євро, щоб відремонтувати саркофаг Чорнобильської атомної електростанції.

