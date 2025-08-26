Робочий тиждень 4 дні - благо чи 'смерть' економіки: досвід однієї з найзаможніших країн ЄС

Нідерланди – яскравий приклад для вивчення переваг і недоліків скорочення трудоднів на робочому місці.

У світі та зокрема Україні дедалі частіше лунають розмови про перспективи та наслідки запровадження чотириденного робочого тижня. Газета Financial Times проаналізувалао досвід Нідерландів - пʼятої за розміром економіки Європейського Союзу, - яка є піонером у запровадженні саме такої робочої моделі.

У країні каналів традиційно існувала модель, за якою годувальником сім'ї був чоловік. З 1980-х років жінки почали виходити на роботу на неповний робочий день, що призвело до появи моделі, яку багато хто назвав "півтора годувальника".

Система оподаткування та соціальних виплат стимулювала такий порядок. Згодом, коли подібні моделі роботи стали нормою, неповна зайнятість стала популярною і серед чоловіків, особливо тих, хто має маленьких дітей.

Зараз Нідерланди мають найвищий рівень часткової зайнятості в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), куди входять 38 заможних країн по всьому світу.

Середня тривалість робочого тижня для людей віком від 20 до 64 років на основній роботі становить лише 32,1 години, що є найнижчим показником в ЄС, згідно з даними Євростату.

Також все частіше повний робочий тиждень скорочують до чотирьох днів, а не розподіляють на п'ять. Доходить до смішного: іноді робітників критикують за те, що вони працюють п'ять днів, а не чотири.

Попри меншу середню тривалість робочого часу на одну особу, Нідерланди одна з найбагатших економік Євросоюзу за показником ВВП на душу населення.

Це пояснюється тим, що коротший робочий час поєднується з відносно високою продуктивністю на годину та високою часткою зайнятого населення. На кінець 2024 року 82% населення працездатного віку в Нідерландах було зайнято, порівняно з 75% у Великій Британії, 72% у США та 69% у Франції.

Зокрема, жінки мають високий рівень зайнятості в Нідерландах, особливо в порівнянні з такими країнами, як США, де середня тривалість робочого часу довша.

Крім того, люди в Нідерландах, як правило, виходять на пенсію досить пізно. Це не означає, що населення не працьовите, а скоріше те, що робота розподілена більш рівномірно між населенням і протягом усього життя.

Не обійшлося й без недоліків. Наприклад, лише 27% керівників – жінки, що є одним з найнижчих показників в ОЕСР.

Економіка також страждає від нестачі робочої сили, особливо в таких секторах, як освіта. Це може призвести до замкнутого кола, коли нестача персоналу робить шкільні години більш хаотичними та непередбачуваними, що ускладнює батькам можливість працювати за довшим графіком, навіть якщо вони цього хочуть.

Але одним із недооцінених аргументів на користь чотириденного робочого тижня є те, що діти в Нідерландах найщасливіші серед багатих країн світу.

Робота в Україні – останні новини

Тим часом у Держслужбі зайнятості України оцінили перспективи переходу на чотириденний робочий тиждень. Поки що до Нідерландів нам далеко.

Загалом на ринку праці в Україні виникла дилема. Є високий попит на робітничі спеціальності, але часто українці не можуть при цьому знайти бажану роботу.

