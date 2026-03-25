Ціни на мідь стрімко зросли на тлі прагнення США покласти край війні в Ірані

Експерт зазначив, що ризик зниження цін на кольорові метали зберігатиметься, доки не припиниться війна на Близькому Сході.

Ціни на мідь та більшість інших металів зросли. Оптимізм у зв'язку з дипломатичними зусиллями Вашингтона щодо припинення війни на Близькому Сході посилив схильність трейдерів до ризику.

Видання Bloomberg пише, що ціни на мідь піднялися на Лондонській біржі металів (LME) на 2% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував "подарунок" на знак доброї волі в рамках переговорів про припинення конфлікту. Однак Вашингтон направляє в регіон додаткові війська, а Axios повідомив, що США і група регіональних посередників все ще очікують відповіді від Тегерана.

Проте коментарів Трампа виявилося достатньо, щоб підштовхнути ціни на метали вгору, зупинивши падіння, викликане побоюваннями, що війна призведе до зростання інфляції та уповільнення світового економічного зростання. Цього тижня мідь подорожчала приблизно на 3% після падіння приблизно на 11% за попередні три тижні.

"Хід війни дуже важко оцінити, а новини мають неоднозначний характер. Поки війна не припиниться, ризик зниження цін на неблагородні метали зберігається", – сказав керівник відділу досліджень Chaos Ternary Futures Лі Сюечжі.

Станом на 5:03 за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів зросла на 1,2 % - до 12 246 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм міді коштує 12,25 долара.

Ціни на метал - останні новини

10 березня алюміній падав після досягнення чотирирічного максимуму, тому що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що війна з Іраном може закінчитися.

19 березня мідь втратила всі свої цінові досягнення цього року, тому що загострення конфлікту на Близькому Сході призвело до зростання цін на енергоносії та посилило ризик серйозної шкоди світовій економіці. Вже 23 березня цей метал впав до найнижчого рівня за понад три місяці.

