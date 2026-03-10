Ціни на широко використовуваний метал падають після слів Трампа про війну з Іраном

Фактичне закриття Ормузької протоки призвело до припинення поставок металу з Перської затоки.

Алюміній продовжує падати після досягнення чотирирічного максимуму. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що війна з Іраном, яка призвела до перебоїв у постачанні металу з Близького Сходу, може закінчитися.

Видання Bloomberg пише, що ціни на цей широко використовуваний метал впали на 3,5% на Лондонській біржі металів після того, як Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться "дуже скоро", оскільки він зіткнувся зі зростаючим економічним і політичним тиском після декількох днів жорстких коливань на нафтових ринках.

Ціни на алюміній вже знизилися 9 березня на тлі широкого розпродажу на фінансових ринках після того, як досягли 3544 доларів за тонну, що стало максимальним показником з березня 2022 року, у зв'язку з ескалацією конфлікту. Фактичне закриття Ормузької протоки призвело до припинення поставок металу з Перської затоки, які становлять близько 9% світової пропозиції.

Аналітик Guangzhou Finance Holdings Futures Co Джон Лі зазначив, що коментарі Трампа послабили побоювання щодо поставок з Близького Сходу. Однак ціни навряд чи будуть падати далі, і алюміній в Шанхаї може знайти підтримку близько 3475 доларів за тонну на тлі зростання весняного попиту в Китаї.

Станом на 3:38 за київським часом алюміній подешевшав на 2% до 3315 доларів за тонну на Лондонській біржі металів. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 3,3 долара.

