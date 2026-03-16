Ціни на квартири у Києві різко зросли: в яких районах найдешевше житло

Найвищу вартість за житло в столиці зафіксовано в Печерському районі.

У Києві зросла ціна житла на вторинному ринку нерухомості. Середня вартість однокімнатної квартири у Києві дорівнює 70 тисяч доларів (+12% за останній рік), а ціна за один квадратний метр становить 1 670 доларів, ідеться на порталі нерухомості ЛУН.

Зазначається, що найвищі ціни однокімнатної квартири на вторинному ринку зафіксовано в Печерському районі - у середньому 133 тис. дол. без ремонту та 165 тис. дол. з ремонтом.

Наступним йде Шевченківський район із 86,3 тис. дол. за "однушку" без ремонту, а з ремонтом - 118 тис. дол. Закриває ТОП-3 найдорожчих районів столиці Подільський район із 72 тис. дол. без ремонту та 98 тис. дол. за однокімнатну з ремонтом.

Водночас найнижчі ціни зафіксовано:

Дніпровський район - 62 тис. дол. за квартиру без ремонту та 64 тис. дол. за однокімнатну квартиру з ремонтом;

Оболонський район - 55 тис. дол. без ремонту та 60 тис. дол. з ремонтом;

Святошинський район - 47 тис. дол. без ремонту та 55,9 тис. дол. з ремонтом;

Деснянський район - 37,5 тис. дол. без ремонту, 48 тис. дол. з ремонтом.

11 березня стало відомо, що, попри очікування деяких аналітиків, війна не спричинила обвалу ринку нерухомості в Україні. Однак війна суттєво змінила структуру ринку. Так, ціни різко зросли на заході країни, тоді як поблизу фронту житло дешевшає, але оренда часто дорожчає.

Раніше повідомлялося, що в Україні з приходом тепла може зрости вартість оренди приватних будинків у Київській області. Водночас ціна на купівлю такого типу житла може навіть зменшитися.

