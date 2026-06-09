В Україні сповільнилася інфляція: що відбувається з цінами

Найбільше за рік подорожчали риба, хліб та олія.

Інфляція на споживчому ринку у травні 2026 року, порівняно із квітнем, становила 0,9%. В річному вимірі, порівняно із травнем 2025 року, інфляція сповільнилася до 8,2% (з 8,6% у квітні), повідомляє Державна служба статистики.

На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 11,1%) подорожчали фрукти. На 1,2-6,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, хліб, соняшникову олію, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, яловичину, цукор. Водночас на 15,3% подешевшали яйця, на 0,2-1,7% знизилися ціни на овочі, молоко, свинину, масло, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,1%, алкогольні напої – на 1,6%. Одяг і взуття подешевшали на 1,8%, зокрема, взуття – на 2%, одяг – на 1,6%.

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Ціни на транспорт зросли на 0,7% головним чином через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,7%, а також палива та мастил на 0,6%.

Що стосується зміни цін за рік, продукти харчування в цілому з травня минулого року подорожчали на 7,5%. Найбільше зросли ціни на рибу та продукти з риби (+21,1%), хліб і хлібопродукти (+19,2%), олію соняшникову (+18,9%) та яйця (+10,4%). Водночас за рік подешевшали овочі (на 16,8%), цукор (на 10,3%) та масло (на 0,6%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби з минулого травня зросли на 16,2%. Ціни на транспорт зросли на 20%, а послуги зв’язку подорожчали на 16%.

Інфляція в Україні - останні новини

Інфляція на споживчому ринку у квітні, порівняно із березнем, становила 1,4%. У річному вираженні, в порівняні з квітнем 2025року, інфляція прискорилася до 8,6% (проти 7,9% у березні).

Аналітики інвестгрупи ICU погіршили прогноз щодо інфляції в Україні на 2026 рік. Криза на Близькому Сході швидко вплинула на споживчі ціни , і зараз фахівці очікують, що інфляція наприкінці року становитиме 9-10%. Це значне погіршення порівняно з попередніми прогнозами компанії на рівні близько 7%.

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