Експерти погіршили прогноз зростання ВВП в 2025 році до 2%.

Реальний ВВП України в липні скоротився на 1% до попереднього року після зростання на 1,5% в червні.

Про це свідчать оцінки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Зазначається, що зростання економіки в липні стримувало зниження реальної валової доданої вартості (ВДВ) у сільському господарстві на 26%. Це відображає скорочення збору врожаю та зменшення врожайності у порівнянні з липнем 2024 року.

"Реальна ВДВ у добувній промисловості знизилася на 10% через втрати у вугільній галузі, тоді як видобуток газу покращився завдяки зусиллям з відновлення", - зазначили в ІЕД.

При цьому минулого місяця економіку підтримувало, зокрема, зростання реальної ВДВ у переробній промисловості, яке у липні прискорилося до 1,4% (з 1% у червні). Переробна промисловість була підтримана вищим внутрішнім попитом та оборонними замовленнями. Також відновлювалось видобування будівельних матеріалів

"Загалом, з огляду на поточні оцінки приросту реального ВВП, ІЕД та German Economic Team погіршили свій прогноз на 2025 рік до 2%, а на 2026 рік аналітики очікують зростання на 2,8%", - йдеться у дослідженні.

Валова додана вартість – це різниця між вартістю виробленої продукції та вартістю сировини, матеріалів, енергії та інших ресурсів, використаних у виробничому процесі

Уряд схвалив Прогноз економічного розвитку України на наступні три роки, який передбачає два сценарії зростання економіки: базовий передбачає припинення вогню у 2026 році, альтернативний – продовження активних бойових дій.

За першого сценарію ВВП України зростатиме такими темпами: 2026 рік – 4,5%; 2027 – 5%; 2028 – 5,7%. У разі реалізації другого сценарію зростання ВВП в наступні три роки може скласти: 2026 – 2,4%; 2027 – 4,7%; 2028 – 4,5%.

