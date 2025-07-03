Ціни на вторинному ринку прифронтових регіонів суттєво знизилися від довоєнного рівня цін.

Експерт ринку нерухомості та екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Юрій Піта повідомив, що на ринку житла спостерігаються помітні регіональні відмінності: у прифронтових містах первинного ринку немає, на Заході зростає пропозиція, а в Києві можливий дефіцит житла та ріст цін. Про це йдеться в статті УНІАН.

"В таких містах як Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон первинного ринку як такого немає. На сьогодні там новобудови практично не зводяться. Отже, говорити про ринок в цих регіонах не доводиться", - сказав експерт.

При цьому він відмітив, що в інших регіонах ситуація більш-менш стабілізувалася. А вторинний ринок переважає по відношенню до первинного, оскільки наразі популярні квартири з ремонтом.

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"По обсягам будівництва ситуація неоднорідна. Львів, Закарпаття, Івано-Франківськ – будують активно. Там буде достатньо пропозиції і ціни навряд-чи збільшаться в майбутньому. У Києві будують менше. Отже – це може в майбутньому призвести до дефіциту, і ціни підуть вгору", - вважає Піта.

За його словами, ціни на вторинному ринку прифронтових регіонів суттєво знизилися – від 30 до 50 відсотків до довоєнного рівня цін. При цьому ситуація на вторинному ринку загалом стабілізувалася.

"Відчувається рівновага попиту та пропозиції. Ціни суттєво не коливаються, продавці готові на невеликий торг при переговорах", - відмітив Піта.

Крім того, експерт відмітив, що оренда житла у прифронтових регіонах також дешевше, ніж до війни. В основному орендують ті, хто у відрядженнях. Він додав:

"По оренді попит у безпечних регіонах достатньо активний – у більшості міст ціни збільшилися від довоєнних на 20%. Київ також популярний для орендарів – за останній рік ціни зросли в середньому на 15-20%. Оренда стає знову в тренді за рахунок ВПО з Сумської та Запорізької області".

Ринок нерухомості в Україні - останні новини

Станом на липень 2025 року середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Івано-Франківську становить 38 тисяч доларів, що на 4% більше, ніж пів року тому.

Згідно дослідження "OLX Нерухомість", ринок нерухомості на Півдні України у травні цього року продемонстрував зміни як у вартості житла, так і в рівні попиту на нього. Найбільший ажіотаж був в Одесі та Чорноморську, де попит на купівлю житла зріс у рази.

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