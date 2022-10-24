Німеччина відкрилася для українських заробітчан і пропонує зарплати близько 2 тис.євро.

Українські біженці в Європі зараз мають значно більше можливостей працевлаштуватися у Польщі, Чехії та Німеччині, ніж це було до повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомила керівник відділу легалізації міграційної платформи EWL Марія Кузенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"У Польщі вакансій дійсно достатньо, навіть якщо дивитися в перспективу. З початку повномасштабної війни 430 тисяч новоприбулих громадян були працевлаштовані в Польщі", - сказала вона.

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За словами Кузенка, Польща має робочі місця і готова забезпечити українців роботою.

"Чехію обирають приблизно 10% українців, заробітна плата тут коливається від 770 до 1 250 євро... Це вакансії в основному на машинобудівні та автомобільні галузі", - пояснила експерт.

За її словами, Румунія також стала новим напрямком праці для українців, однак тут в основному фізична праця. Заробітна плата близько 400-500 євро.

"Німеччина відкрилася для українських заробітчан, і тут зарплати близько 2 тисяч євро. Якщо до війни Німеччина працевлаштовувала висококваліфікованих фахівців, то зараз ринок праці відкритий для працівників із меншими компетенціями", - зазначила Кузенко.

Робота під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилося у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

У дослідженні наголошується, що відкриваються вакансії переважно на заміну виїхали співробітників або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні профессіїі під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% порівняно з попереднім місяцем.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

За даними експертів, під час війни абсолютна більшість (98%) шукачів роботи в Україні стикаються з проблемами з працевлаштування. Українці незадоволені рівнем доходів, разом з тим дві третини опитаних заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку.

Станом на кінець вересня кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.

22 жовтня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ударами по українській критичній інфраструктурі Росія хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

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