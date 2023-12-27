Рівень добробуту родини громадяни оцінюють краще, ніж ситуацію в економіці.

Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні, а рівень добробуту власної родини, як правило, ними оцінюється краще, ніж економічна ситуація. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування фонду "Демократичні ініціативи " ім. Ілька Кучеріва.

"Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у травні 2021 року, за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану " або "досить погану" (і лише 5% – як "добру" або "дуже добру", а 32% – як "не погану і не добру", – йдеться в дослідженні.

У вересні-жовтні 2022 року, тобто через сім місяців після початку повномасштабної війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану", до 64,5%.

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Ці оцінки покращилися у лютому-березні 2023 року, коли було зафіксоване зниження негативних оцінок навіть порівняно з "довоєнним" періодом: тоді оцінювали економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану" 55% (4% – як "добру" або "дуже добру", 37% – як "не погану і не добру").

"Але, за даними опитування, що було проведене у грудні 2023 року, ці оцінки погіршилися (відповідно 66,5%, 3% і 27%), і зараз на статистично значущому рівні не відрізняються від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року", – свідчать дані опитування.

Також зауважується, що рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні. За даними опитування, проведеного у лютому-березні 2023 року оцінка добробуту родини покращувалась. Однак, з того часу оцінки дещо погіршилися: "дуже" або "досить" поганий рівнеь – 37%, "не поганий і не добрий" – 51% і "добрий" або "дуже добрий" – 10,5%.

Серед іншого, зокрема зазначається, що при оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки можуть здійснювати, після початку повномасштабної агресії порівняно з червнем 2021 року зросла частка громадян, які ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 року до 14% у лютому-березні 2023 року). Однак, у грудні 2023р. частка таких знизилася до 10%.

Водночас після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань в середньостроковій (2-3 роки) перспективі. Так, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні-жовтні 2022 року зросла до 43%, а в лютому-березні 2023 року – до 52%. Однак, у грудні 2023 року цей оптимізм знизився – зараз так вважають 34,5% (що все одно на 5% більше, ніж у травні 2021 року).

Останнє опитування методом face-to-face проходило з 8 по 15 грудня серед 2019 респондентів віком від 18 років у 22 областях (окрім Донецької, Луганської та АР Крим) та місті Києві. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на підконтрольних територіях.

Настрої українців

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами соцопитування, у 2023 році 43% українців найбільше надихали та мотивували пережити цей складний рік їхні сім’ї та рідні люди. Водночас, як і минулого року, другим найпоширенішим джерелом натхнення та мотивації залишаються захисники та захисниці в Силах оборони України (16%).

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