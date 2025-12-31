Сі Цзіньпін вихваляється зростанням економіки Китаю, але аналітики не такі оптимістичні

Голова Китаю Сі Цзіньпін назвав 2025 рік "надзвичайним" і заявив, що у 2025 році економіка країни досягне цільового показника зростання. Проте аналітики мають сумніви на рахунок того, чи дійсно рік, що минає, був таким вже добрим для Піднебесної, повідомляє Bloomberg.
"Економіка Китаю просувається вперед під тиском, орієнтуючись на інновації та якість, демонструючи високу стійкість і життєздатність. Очікується, що темпи зростання досягнуть близько 5%, що й надалі дозволить Китаю посідати одне з провідних місць серед найбільших економік світу", - заявив китайський лідер.
На думку експертів, економіка Китаю у цьому році дійсно показала непогані результати. Стрімке зростання експорту дозволило підтримувати економічне зростання без додаткових масштабних стимулів.
Водночас інвестиції перебувають на шляху до першого річного скорочення з 1998 року, а темпи зростання роздрібних продажів найгірші поза періодом пандемії. При цьому ціни на нове житло в листопаді знизилися ще більше через кризу на ринку нерухомості.
Раніше Цзіньпін дав зрозуміти, що допускає повільніше зростання в окремих регіонах, а нещодавно навіть заявив, що Пекіну слід жорстко боротися з "безрозсудними" проєктами, підкреслюючи свою зосередженість на якості, а не на темпах економічного зростання.
Економіка Китаю – останні новини
Нещодавно західні фахівці дійшли до висновку, що економіка Китаю уповільнюється, а скорочення виробничої активності спостерігають вже восьмий місяць поспіль. Експерти фіксують зниження активності у сфері будівництва та послуг – ці галузі продемонстрували негативну динаміку вперше за кілька років.
Крім того, китайське промислове виробництво і роздрібні продажі зростають відносно низькими темпами, оскільки керівництво країни бореться із загрозою дефляції. Також у нього виникли побоювання щодо перевиробництва в промисловості.