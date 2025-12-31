Сі Цзіньпін вихваляється зростанням економіки Китаю, але аналітики не такі оптимістичні

Валовий внутрішній продукт Китаю зросте цього року приблизно на 5%.

Голова Китаю Сі Цзіньпін назвав 2025 рік "надзвичайним" і заявив, що у 2025 році економіка країни досягне цільового показника зростання. Проте аналітики мають сумніви на рахунок того, чи дійсно рік, що минає, був таким вже добрим для Піднебесної, повідомляє Bloomberg.

"‎Економіка Китаю просувається вперед під тиском, орієнтуючись на інновації та якість, демонструючи високу стійкість і життєздатність. Очікується, що темпи зростання досягнуть близько 5%, що й надалі дозволить Китаю посідати одне з провідних місць серед найбільших економік світу", - заявив китайський лідер.

На думку експертів, економіка Китаю у цьому році дійсно показала непогані результати. Стрімке зростання експорту дозволило підтримувати економічне зростання без додаткових масштабних стимулів.

Водночас інвестиції перебувають на шляху до першого річного скорочення з 1998 року, а темпи зростання роздрібних продажів найгірші поза періодом пандемії. При цьому ціни на нове житло в листопаді знизилися ще більше через кризу на ринку нерухомості.

Раніше Цзіньпін дав зрозуміти, що допускає повільніше зростання в окремих регіонах, а нещодавно навіть заявив, що Пекіну слід жорстко боротися з "безрозсудними" проєктами, підкреслюючи свою зосередженість на якості, а не на темпах економічного зростання.

Економіка Китаю – останні новини

Нещодавно західні фахівці дійшли до висновку, що економіка Китаю уповільнюється, а скорочення виробничої активності спостерігають вже восьмий місяць поспіль. Експерти фіксують зниження активності у сфері будівництва та послуг – ці галузі продемонстрували негативну динаміку вперше за кілька років.

Крім того, китайське промислове виробництво і роздрібні продажі зростають відносно низькими темпами, оскільки керівництво країни бореться із загрозою дефляції. Також у нього виникли побоювання щодо перевиробництва в промисловості.

