Економіка Піднебесної уповільнюється, а виробнича активність скорочується вже восьмий місяць поспіль.

Економіка Піднебесної переживає не найкращі часи. Спад в Китаї затягнувся на рекордно довгий період, пише Bloomberg.

Зазначається, що офіційний індекс ділової активності в промисловості Китаю у листопаді скоротився - падіння триває восьмий місяць поспіль. Також знижується активність у сфері будівництва та послуг - ці галузі показали негативну динаміку вперше за майже три роки.

Загалом в останньому кварталі промислове виробництво у Китаї продемонструвало найменший приріст з початку року. Крім того, експорт скоротився після запровадження мит США, оскільки світовий попит не зміг компенсувати падіння постачань на американський ринок.

Відео дня

Однак, попри це, напруженість між Пекіном та Вашингтоном знизилася після зустрічі президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Південній Кореї минулого місяця. Втім, остаточної торгівельної угоди між країнами досі не було досягнуто. До того ж дипломатичний конфлікт з Японією додав невизначеності у торгівлі, оскільки Китай не виключає економічні контрзаходи.

Окрім геополітичних ризиків на китайські заводи тисне слабкий внутрішній попит, в результаті чого у жовтні зростання роздрібних продажів сповільнилося. Падіння фіксується пʼятий місяць поспіль - це найдовша серія з часів пандемії.

Однак нещодавній спад в економіці не означає, що Пекін готує нову хвилю стимулів для її активізації. Уряд вважає, що заплановане зростання економіки на рівні близько 5% цього року все ще цілком реальне, тому масштабних додаткових заходів поки не планують.

З кінця вересня Китай уже надав додаткові стимули на суму приблизно 141 мільярд доларів для провінцій з метою розширити інвестиції та погасити заборгованість перед компаніями, а також нового фінансування для стимулювання інвестицій.

У найближчі п’ять років Китай і надалі робитиме ставку на розвиток технологій і виробничого сектору. Це залишиться головним пріоритетом, навіть попри те, що влада тобіцяє суттєво збільшити роль внутрішнього споживання в економіці.

Економіка Китаю - останні новини

30 листопада стало відомо, що у Китаї зростають ціни на експорт для покупців із Росії. Насамперед це стосується товарів подвійного призначення.

Раніше повідомлялося, що компанії з Китаю захоплюють ключові позиції на російському ринку. При цьому місцевий бізнес в РФ нічого не може їм протиставити.

Вас також можуть зацікавити новини: